Se eleva a 88 cifra de muertes en Ceuta y siguen tensiones

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El Gobierno de Ceuta elevó hoy a 88 la cifra de migrantes fallecidos durante la invasión de más de 50 mil personas el pasado jueves a la ciudad autónoma, mientras siguen las tensiones.

Con marcadas diferencias respecto al Ejecutivo central, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calculó que quedan entre tres mil y cinco mil personas que ingresaron irregularmente en la ciudad autónoma española.

Vivas dijo a la cadena Telecinco, que la «integridad territorial» de España se ha visto «violentada» en Ceuta «a través de una avalancha que cifró en 80 mil personas»,

En clara contradicción con las estadísticas ofrecidas por el Ministerio del Interior, el gobernante subrayó que «esa angustia, ese temor y esa sensación de impotencia, de miedo, que vivió la ciudadanía de Ceuta, sigue estando marcada en nuestro estado de ánimo».

Deslizó que antes de los sucesos del pasado jueves, su administración ya tenía una «preocupación manifiesta» porque se producían «movimientos» que indicaban que había que tomar medidas excepcionales con un «mando único» al «amparo de la Ley de Seguridad Nacional».

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que visitó Ceuta, exigió al Gobierno central terminar con la expulsión total de las personas que entraron irregularmente en la urbe enclavada en el continente africano.

También señaló que “sin duda alguna”, los servicios de inteligencia españoles debieron tener indicios de que podía desatarse una crisis en Ceuta e igualmente en la contigua Melilla.

Aunque crecen las acusaciones a Marruecos por impulsar esta crisis por parte de organizaciones de izquierda, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que existe plena colaboración entre ambas partes.

Según Albares, la colaboración de Rabat «para intentar impedir ese flujo de personas» con Ceuta, funciona, al tiempo que denunció la sincronización de la «internacional reaccionaria» formada por algunos países europeos que, en su opinión», actuaron como «mucha rapidez» para «amplificar» y «difundir mentiras y falsas noticias».

El diplomático hizo estos comentarios en una entrevista con La Hora de la Uno de TVE, en la que resaltó que Marruecos «desde el primer momento» ofreció «su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas y, sobre todo, para que retornaran inmediatamente como está ocurriendo».

De todos modos, el grupo Sumar, aliado del Gobierno español, envió una carta al Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Migrantes, en la que implícitamente señaló a Marruecos ante la crisis de Ceuta.

Sumar pidió al Relator Gehad Madi que examine la responsabilidad de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta.

Argumentó que la llegada de más de 50 mil personas procedentes del país norafricano no es «compatible» con el flujo migratorio «ordinario» y podría indicar «una facilitación activa por parte de las autoridades marroquíes».

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió muestras de respaldo de Alemania, Francia y Reino Unido, y solicitó a la Comisión Europea una reunión urgente de ministros del Interior, que se efectuará este martes en Bruselas.

Sánchez condenó la invasión migratoria en Ceuta desde Marruecos y en una comparecencia pública consideró la llegada masiva personas de forma irregular, como un ataque y «una violación de la integridad territorial de España».

En 2021, ante la decisión española de atender clínicamente en Logroño a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, Rabat abrió sus controles para permitir que 10 mil personas desbordaran los límites territoriales con Ceuta.

Como telón de fondo ahora, según expertos, puede estar la reciente visita de Sánchez a Argelia, un país con el cual Marruecos tiene una permanente rivalidad.

De acuerdo con la óptica española, Ceuta y Melilla son ciudades autónomas pertenecientes al país ibérico desde hace más de 500 años. Sin embargo, Rabat las reclama por motivos geoestratégicos, económicos y nacionalistas.

El Estado marroquí considera que son «presidios ocupados» o reliquias coloniales.

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