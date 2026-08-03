Denuncia canciller de Cuba mentiras del secretario de Estado de EE.UU

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Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba denunció en su cuenta en X que el secretario de Estado estadounidense insiste en la torpe mentira de que la Isla constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

“El Secretario de Estado insiste en la ridícula y torpe mentira, en la que no cree él ni sus corruptos colegas, de que Cuba pueda constituir una amenaza contra la mayor potencia nuclear del planeta.

“Intento desesperado por justificar el actual genocidio contra el pueblo cubano por medio del castigo colectivo, y pretexto fantasioso para una agresión militar, que provocaría un baño de sangre de ciudadanos cubanos y estadounidenses”, expresó.

El Secretario de Estado insiste en la ridícula y torpe mentira, en la que no cree él ni sus corruptos colegas, de que #Cuba pueda constituir una amenaza contra la mayor potencia nuclear del planeta. Intento desesperado por justificar el actual genocidio contra el pueblo cubano… pic.twitter.com/DoZdGOYVnU — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 2, 2026

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