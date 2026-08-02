Primer Ministro llama a producir alimentos como defensa de la patria

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El Primer Ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, exhortó a la producción de alimentos como una de las principales vías de defensa de la patria, durante la rendición de cuentas ante la Asamblea del Poder Popular del municipio holguinero de Gibara, en su condición de diputado al Parlamento cubano por esa demarcación.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba destacó este sábado, en su intervención, la necesidad de los gobiernos municipales de buscar soluciones y alternativas a los problemas de la población, entre ellas el incremento en la producción del carbón, señaló.

Subrayó el crecimiento del proyecto socialista en la aprobación de las 176 transformaciones económicas y sociales ratificadas en junio pasado por el máximo órgano legislativo, como un proceso de adaptabilidad a las actuales condiciones marcadas por el cerco económico del gobierno de Estados Unidos a la isla.

Entre las medidas adoptadas, Marrero Cruz destacó el papel de las empresas mixtas con capacidades de importación e inversión en materias primas, estrategia que permite dinamizar la autonomía productiva y el desarrollo de las fuerzas locales.

El jefe de Gobierno advirtió que los municipios deben identificar las insuficiencias y dificultades presentes que puedan ser solventadas a partir de los cambios aprobados, y convocar a los actores económicos como parte del desarrollo territorial.

Los ejes relacionados con impuestos, política de precios, sistema bancario y financiero, exportación, turismo, transporte y el resto de las acciones ratificadas fueron expuestos durante la intervención del Primer Ministro.

Alertó que a medida que se implementen las estrategias económicas deben ser resueltas las problemáticas sociales más urgentes del territorio y garantizarse la atención diferenciada a los más necesitados.

Reflexionó en torno al rechazo del sector privado a aceptar pagos digitales, así como el porcentaje aplicado a los productos que se adquieren por esas pasarelas, además de la situación de la vivienda en el territorio.

Las medidas están encaminadas a la búsqueda de soluciones que disminuyan los desafíos en sectores de atención priorizada, cuyo seguimiento y evaluación estará marcado por 115 acciones reguladoras.

Durante la jornada fueron elegidas las autoridades al frente del órgano municipal, como parte del fortalecimiento de su estructura y en apego a la política de cuadros, según expresaron los delegados.

Como resultado de la votación, resultaron elegidos Sonia Adelaida Chacón Fernández en el cargo de presidenta y Alexei Lorenzo Leyva como vicepresidente de la Asamblea Municipal.

Chacón Fernández, diputada también al Parlamento por este municipio, ratificó su compromiso ante los electores en el perfeccionamiento de la gestión del Poder Popular, la atención a quejas y peticiones de la ciudadanía, así como en el impulso de programas orientados a la mejora de la calidad de vida del pueblo.

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