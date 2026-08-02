Denuncian en España bloqueo a contenedores hacia Cuba

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El Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) denunció en un comunicado el bloqueo de contenedores y encarecimiento de los fletes, en donativos con destino a Cuba.

Según conoció Prensa Latina hoy a través del texto, el MESC se refirió en particular a dos contenedores de ayuda humanitaria, uno de la coordinadora catalana de solidaridad Defensem Cuba y otro de la ONGD Sodepaz.

Al respecto, el MESC denunció la retención injustificada de dos cargamentos de ayuda solidaria destinados a Cuba, enviados desde Cataluña y Madrid por decisión de sendas compañías navieras internacionales, temerosas de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos.

Ambos permanecen bloqueados desde hace más de dos semanas en puertos del Caribe, impidiendo su llegada a Santiago de Cuba, precisó la fuente.

Detalló, asimismo, que uno de los contenedores contiene colchones y otros bienes de primera necesidad destinados a las personas afectadas por el huracán Melissa en el oriente cubano.

El otro transporta 3,5 millones de jeringuillas y agujas hipodérmicas para el sistema público de salud de Santiago de Cuba.

“Las organizaciones responsables del envío trabajan para conseguir la liberación inmediata de ambos contenedores y estudian las acciones legales oportunas ante los graves perjuicios ocasionados”, informó.

En la nota, el MESC subrayó que no se trata de un caso aislado. “Se suma a las crecientes dificultades que afronta Cuba para recibir mercancías esenciales”, acotó.

Según datos ofrecidos recientemente por las autoridades cubanas, alrededor de siete mil cargamentos con medicinas, equipos médicos, alimentos y otros suministros permanecen varados en puertos del Caribe, afectados por las restricciones derivadas del bloqueo de la Casa Blanca.

En otra parte de su comunicado, el MESC explicó que la actuación de determinadas navieras, “evidencia su colaboración con la aplicación extraterritorial del bloqueo, pese a que la propia legislación de la Unión Europea contempla mecanismos para proteger a las empresas europeas frente a las sanciones estadounidenses”.

Como consecuencia, muchas operaciones se desvían a terceros países, aumentando los tiempos de transporte y encareciendo los fletes, con un impacto directo sobre el abastecimiento de Cuba, añadió.

“El MESC denuncia que estas medidas afectan incluso a la ayuda humanitaria y a suministros sanitarios esenciales, perjudicando directamente a la población cubana. El bloqueo no solo pretende asfixiar la economía del país, sino también obstaculizar la solidaridad internacional entre los pueblos”, sentenció.

Ana Ruíz Alonso, activista catalana de Defensem Cuba, comentó su sorpresa al conocer hace dos semanas que el contenedor enviado, junto con cientos más, ha sido abandonado en el puerto de Kingston de Jamaica.

La única manera de solucionar el asunto es devolviéndolo, en nuestro caso, a Barcelona para descargarlo, devolver el contenedor, y empezar de cero, con un coste adicional de 20 mil euros, denunció Ruíz Alonso.

Lo mismo ocurre con el cargamento de Sodepaz de tres millones y medio de jeringuillas de carácter humanitario para la zona de Santiago de Cuba, precisó.

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