Cuba y Dominicana se baten hoy en el béisbol centrocaribeño

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Cuba saltará hoy al terreno ante República Dominicana con el boleto asegurado a la superronda del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, pero con la obligación de defender su paso perfecto.

El equipo cubano venció este sábado 4-0 a Puerto Rico en el estadio Quisqueya Juan Marichal, una victoria que combinó bateo oportuno, defensa sin fisuras y un pitcheo que apagó a tiempo cualquier intento de rebeldía boricua.

Yasiel González abrió el camino con un jonrón solitario por la banda izquierda en el segundo episodio, un batazo que rompió el silencio del marcador y dio a la tropa antillana la primera sacudida de una noche trabajada con paciencia.

En el cuarto capítulo, Cuba volvió a golpear con la serenidad de los equipos que saben esperar su momento, al encadenar un boleto y dos sencillos, uno de ellos el imparable del receptor Andrys Pérez, productor de una carrera y detonante de la salida del abridor derrotado Luis Cruz.

El golpe final llegó en el séptimo inning, cuando Yoel Yanqui disparó un doblete que remolcó dos frente al relevista Miguel Mejía y dejó el choque definitivamente fuera de alcance de sus rivales.

Desde el montículo, Raymond Figueredo sostuvo la ventaja con una apertura de cuatro entradas en la que permitió apenas dos hits y ponchó a tres bateadores, una labor que marcó el tono del encuentro desde el inicio.

Frank Herrera asumió el relevo y atravesó un momento de apuro en el quinto episodio, al llenarse las bases tras un pelotazo y un imparable, pero respondió con dos ponches consecutivos para enfriar la amenaza.

Luego, Yankiel Mauris se llevó el crédito de la victoria con una entrada limpia y dos ponches, antes de que Armando Dueñas cerrara la puerta al retirar los últimos tres outs sin concesiones.

Con ese resultado, Cuba aseguró uno de los tres cupos del grupo A para la superronda, instancia en la que se decidirán las medallas y donde cada encuentro entra con la carga de lo ya hecho en la fase inicial.

La llave mantiene abierta la batalla por los otros boletos, con República Dominicana y Puerto Rico igualados en una victoria y una derrota, y Curazao aún sin poder salir del fondo tras dos reveses.

Por eso el cruce de hoy en Santo Domingo no será un simple trámite para los cubanos, porque aunque el pasaje esté firmado, el rendimiento de esta noche puede dibujar mejor o peor el mapa de la superronda.

En el grupo B, Panamá manda con paso perfecto de 2-0, mientras Colombia y Nicaragua se sostienen con 1-1 y México sigue sin conocer el triunfo, un panorama que mantiene viva la tensión del torneo en ambas llaves.

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