Informa Unión Eléctrica estado del SEN para este 2 de agosto

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La Unión Eléctrica comunicó que a las 18:07 horas de este sábado ocurrió un disparo en las líneas de 220 kV Matanzas-Santa Clara y Matanzas-Cienfuegos, lo cual provocó la desconexión parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y afectó el servicio desde Pinar del Río hasta Matanzas. El restablecimiento se logró después de aplicar los protocolos establecidos a la 01:10 de la madrugada de hoy.

Para el horario pico de este domingo se prevé la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel con 60 megawatts (MW) y de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 45 MW, con una disponibilidad de mil 35 MW frente a una demanda máxima estimada de 3 mil 200 MW, lo que implica una afectación de 2 mil 195 MW.

Según la Unión Eléctrica, permanecen en avería las unidades 6 y 8 de la termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel; la unidad 1 de la Ernesto Guevara de la Serna; la unidad 1 de la Antonio Guiteras, en Matanzas; y la unidad 2 de la Lidio Ramón Pérez, en Felton.

En mantenimiento se encuentran la unidad 3 de la Ernesto Guevara de la Serna, en Santa Cruz; las unidades 5 y 6 de la Antonio Maceo, en Renté; y la unidad 5 de la Diez de Octubre, en Nuevitas.

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 4 mil 867 megawatts/hora (MW/h), con una potencia máxima de 756 megawatts, precisó la Unión Eléctrica.

Se mantienen fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, así como la Patana de Regla, la Patana de Melones, el Central Fuel de Mariel y el Central Fuel de Moa.

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