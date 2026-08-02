Irán desmiente acuerdo con Washington para reabrir estrecho de Ormuz

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Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques militares durante 13 días, hasta el pasado 24 de julio

Medios de prensa iraníes desmintieron hoy las informaciones sobre un supuesto acuerdo con Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación y aseguraron que no se alcanzó ningún entendimiento al respecto.

La agencia semioficial Fars citó a una fuente cercana al equipo negociador iraní, cuya identidad no reveló, según la cual las noticias difundidas sobre la apertura de esa estratégica vía marítima son «incorrectas» y no se corresponden con la realidad.

Por su parte, una fuente militar anónima afirmó que el estrecho permanecerá cerrado mientras Washington mantenga sus «acciones hostiles» contra la República Islámica.

Agregó que los buques solo podrán transitar por la ruta establecida y con autorización de la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Agregó que los buques solo podrán transitar por la ruta establecida y con autorización de la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Las declaraciones se conocieron horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la cancelación de los ataques previstos contra Irán, condicionada a la rápida conclusión de un acuerdo.

Trump afirmó que ese eventual entendimiento debería incluir la reapertura inmediata y completa del estrecho de Ormuz, además de abordar el programa nuclear iraní.

El mandatario había advertido el viernes que Estados Unidos atacaría con dureza a Irán hasta que Teherán declarara que no podía soportar más la ofensiva, y aseguró posteriormente que la confrontación avanzaba favorablemente para Washington.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques militares durante 13 días, hasta el pasado 24 de julio.

Washington bombardeó objetivos en territorio iraní, mientras Teherán respondió con acciones contra instalaciones y equipos militares estadounidenses emplazados en varios países árabes, entre ellos Jordania, Baréin y Kuwait.

La escalada ocurrió después de que ambas partes firmaran el 18 de junio un memorando de entendimiento e iniciaran negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo.

Sin embargo, las conversaciones quedaron estancadas por desacuerdos relacionados con las garantías de seguridad y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte energético y el comercio mundial.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán que, según las autoridades de Teherán, causaron más de tres mil muertos.

La República Islámica respondió con operaciones que, de acuerdo con su versión, provocaron bajas entre militares y ciudadanos estadounidenses e israelíes.

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