Cienfuegos rinde homenaje a sus educadores

El teatro de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos acogió este jueves el acto provincial por el 22 de Diciembre, Día del Educador. La cita conmemoró los 64 años de finalizada la Campaña de Alfabetización, suceso histórico que hizo de Cuba territorio libre de analfabetismo.

La celebración sirvió de espacio para agasajar la labor del personal docente y las instituciones con una trayectoria de excelencia. Así, fueron entregados varios reconocimientos, entre los que sobresalió el premio especial Los Zapaticos de Rosa, máximo lauro conferido por la Organización de Pioneros José Martí a individuos y colectivos con un trabajo relevante en la formación integral de los niños y adolescentes cubanos.

UN COMPROMISO CON EL FUTURO Y LA SOCIEDAD

En su intervención ante los presentes, José Manuel González Vázquez, reserva del Comité Provincial del Sindicato Nacional de la Educación, la Ciencia y el Deporte, definió a los maestros y profesores como los arquitectos del futuro de la sociedad.

Por su parte, Maykel Betancourt Dueñas, miembro del Buró Provincial del Partido, enfatizó que el mayor reto del sector hoy es la formación de valores como el patriotismo y el humanismo, además de la creación de una cultura general integral. Betancourt Dueñas, que tuvo a su cargo las palabras centrales, también reconoció el esfuerzo de los educadores en el contexto actual y los instó a continuar su obra de amor.

Autoridades del Partido, el Gobierno y representantes de organizaciones políticas y de masas presidieron la jornada. Diversas presentaciones culturales complementaron el homenaje a los profesionales del magisterio en Cienfuegos.

