Plan de la Economía prevé aumentar las exportaciones

Para el próximo año Cuba proyecta exportaciones de bienes y servicios por más de nueve mil 969 millones de dólares, monto superior al estimado de 2025 en mil 122 millones de dólares, anunció hoy Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación (MEP).

Al intervenir en el Sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, Alonso Vázquez expuso el Plan de Economía para el 2026, en el que uno de sus objetivos principales es incrementar los ingresos externos del país.

Ante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, explicó a los diputados que los mayores aportes se concentran en los servicios médicos y turísticos, y la Isla aspira a recibir dos millones 200 mil visitantes, un 15.8 por ciento superior al previsto en 2025.

Se consolida el funcionamiento de los esquemas de autofinanciamiento en divisas, que permiten dinamizar las capacidades de producción y de servicios, exportadoras o que sustituyen importaciones.

De acuerdo con el ministro, la implementación del nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de las divisas, la dolarización parcial aprobada, la transformación del mercado cambiario, entre otras medidas, contribuirán a incrementar la generación de ingresos externos con impactos positivos en la balanza de pagos del país.

Dijo que aumentar las capacidades productivas en cada territorio, y las alternativas para recuperar mayores niveles de producción por todas las formas productivas, continúan siendo elementos esenciales con vistas a la reactivación de la producción de alimentos.

Igualmente debe lograrse una mayor contratación y entrega al destino aprobado, acotó Alonso Vázquez.

Señaló que el sostenimiento del Sistema Electroelectroenergético Nacional sigue siendo una prioridad para el desarrollo del país, alineado ello con el Programa de gobierno aprobado para su recuperación.

En materia de importaciones los mayores niveles se centran en los alimentos y combustibles.

Precisó que en 2026 se prevé avanzar en la diversificación del tejido empresarial del país con énfasis en la empresa estatal en sus diversas formas organizativas, y alcanzar mayor efectividad en la articulación entre todos los actores económicos.

El plan de inversiones prevé un presupuesto total de 173 mil 662 millones de pesos, en tanto las previstas en sectores priorizados en la economía representan el 67% del total.

Cada esfuerzo se concentra en inversiones y programas para la producción de alimentos, la modernización del sistema electroelectroenergético nacional y la terminación de las fábricas de cemento, entre otros.

El titular del MEP anunció ante el Parlamento que en la esfera social se esperan niveles de actividad en correspondencia con las posibilidades de asegurar el cuadro básico de medicamentos y otros productos del sistema nacional de salud.

Las prioridades de la estabilización macroeconómica estarán centradas principalmente en la reducción de déficit fiscal, la captación del exceso de dinero en circulación, la reactivación del mercado cambiario y la transformación del mecanismo de gestión, control y asignación de las divisas

Tales cuestiones impactan de manera decisiva en el proceso de recuperación económica, la reducción de la inflación y en el incremento de la capacidad de compra de los salarios y pensiones.

Adelantó que se planifica un crecimiento de PIB a precios constantes en el entorno del 1%, que se sustenta principalmente en las proyecciones de recuperación del turismo y las entidades exportadoras, la reanimación de actividades productivas y de servicios, el funcionamiento de los esquemas de financiamiento aprobados, entre otros.

Pero para lograr el discreto crecimiento proyectado será crucial la implementación de las medidas contenidas en los programas de gobierno, con énfasis en las encaminadas a incrementar los niveles productivos y de los ingresos externos.

