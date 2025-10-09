Cienfuegos exhibe su potencial científico e innovador

Compartir en

El intercambio de experiencias y la socialización de buenas prácticas demostró, una vez más, su utilidad durante la II Edición de la Expo Innovación Provincial Cienfuegos 2025. El evento, que tuvo como sede el Taller de los Artistas, permitió una visión amplia y objetiva del trabajo que desde la ciencia y la innovación se realiza en el territorio.

La cita contribuyó a consolidar una gestión de Gobierno que en los últimos años se ha fortalecido con el apoyo de este importante pilar, evidenciando cómo los resultados científicos se articulan con las necesidades concretas de la provincia.

En esta fructífera jornada se presentaron un total de 81 trabajos, distribuidos en las categorías de Innovación para el Desarrollo Local, con 41 propuestas, e Innovación Tecnológica, con 40.

Al respecto, la Máster en Ciencias Yarina Soto Herrera, delegada territorial del CITMA en la provincia, destacó el carácter integrador del evento. “Aquí está el resultado de nuestras universidades, centros de investigación y emprendedores locales que contribuyen a la innovación”, afirmó.

La Expo Innovación 2025 dejó patente que la unión de los sectores académico, investigativo y productivo es la fuerza que impulsa el desarrollo económico y social de Cienfuegos, y demostró el papel de la ciencia como columna vertebral de la estrategia de desarrollo de la nación.

