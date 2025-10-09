Celebrará Cienfuegos 21 años de la Brigada de Instructores de Arte José Martí

Compartir en

El próximo 20 de octubre, la Brigada de Instructores de Arte José Martí (BJM) arribará a su aniversario 21 de creada y, desde su filial cienfueguera, han diseñado un amplio programa de actividades para celebrarlo.

Según informó en conferencia de prensa Maddiel Jauregui Medina, presidente de la BJM en la provincia, las acciones conmemorativas transcurrirán del 11 al 20 de octubre. Estas rinden homenaje al Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, y a las personalidades que han contribuido a la misión transformadora del movimiento.

Bajo el lema “Raíces que forjan historia”, se busca enaltecer la labor ininterrumpida de los instructores en la preservación de los valores culturales.

La jornada dará inicio el sábado 11 en todos los municipios, con presentaciones de las unidades artísticas en las Casas de Cultura. Entre las actividades programadas, el martes 14 se realizarán los talleres literarios “Olga por siempre”, en homenaje a la destacada instructora de arte Olga Alonso.

Para el miércoles 15, se llevarán a cabo los actos municipales en conmemoración del aniversario. El acto provincial tendrá lugar el viernes 17, en el Cubanísimo de Artex.

Creada el 20 de octubre de 2004, la BJM es un movimiento cultural comprometido con la Revolución Cubana y con la misión de enseñar arte al pueblo. La conforman egresados de las Escuelas de Instructores de Arte nacidas al calor de la Batalla de Ideas.

