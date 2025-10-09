Maduro ante amenazas de EEUU: Si los gringos atacan, responderemos

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 49 segundos

El presidente de Venezuela aseguró que su país está más preparado para defenderse ante EE.UU. al que Gobierno acusó de buscar una guerra en el Caribe y Suramérica.

“Si los gringos amenazan, más trabajamos; si los gringos atacan, responderemos, pero el trabajo nada lo para, el trabajo por la patria, el trabajo por la salud del pueblo, por la educación, por la vida del pueblo”, anunció el mandatario venezolano, Nicolás maduro, en un acto transmitido el miércoles, por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Al mismo tiempo, rechazó las tentativas de interferencias internacionales, señalando que un presidente es elegido para gobernar su país. “Gobernamos desde el pueblo, con el pueblo y por el pueblo. Nuestro interés principal no es intentar gobernar el mundo”, agregó.

Por su parte, durante el despliegue del Plan Independencia 200, realizado el miércoles en los estados La Guaira y Carabobo, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, instó al pueblo a prepararse y organizarse frente a lo que calificó como agresiones de Estados Unidos, las cuales —según afirmó— buscan provocar un cambio por la fuerza en el país.

“Solo quiero imprimirles realismo de la situación que estamos viviendo, mientras mejor preparación tengamos nosotros como pueblo, las cosas fluirán muchísimo mejor si las practicamos, si las articulamos desde tiempos de paz”, apuntó.

Padrino López advirtió que el reciente despliegue militar estadounidense en el mar Caribe representa una “amenaza real” y no una acción simbólica. “Lo que están haciendo no es una acción panfletaria; es un despliegue millonario”, afirmó.

El titular venezolano subrayó que las acciones del imperialismo norteamericano son “irracionales”, además de catalogarlas como “antipolítica, antihumana, guerrerista, grosera y vulgar”.

En esta misma línea, denunció que Estados Unidos “inventa acusaciones para señalar a Venezuela como un Estado narcotraficante”.

“Ellos saben que están mintiendo, así como han mentido a lo largo de la historia para comenzar guerras y apropiarse de recursos en otras regiones”, afirmó. El ministro aseguró que Washington busca hacer lo mismo con Venezuela debido a sus riquezas naturales.

En ese sentido, Padrino López alertó al pueblo venezolano sobre la necesidad de prepararse ante posibles escenarios de conflicto. Al concluir, recalcó que en ese intento de parar el país, EE.UU. iniciaría ataques al comando, control y liderazgos políticos y militares de la Revolución Bolivariana.

Desde agosto las tensiones entre ambos países aumenta cada día, tras el despliegue militar naval de Estados Unidos, que han realizado al menos cuatro ataques a embarcaciones que se desplazaban en aguas internacionales el Caribe y que, según Washington, transportaban droga desde las costas de Venezuela.

Además, según medios, EE.UU. ha suspendido el diálogo hacia un acuerdo diplomático con Venezuela.

En este contexto, Maduro ha ordenado la preparación militar de todos los venezolanos para enfrentar una posible agresión militar dentro del país bolivariano.