China respalda la soberanía de Venezuela y rechaza la amenaza militar de EE.UU.

El Gobierno de la República Popular China reiteró su rechazo al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y expresó su oposición a cualquier intento de injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela, bajo cualquier pretexto.

En declaraciones ofrecidas este miércoles, la Cancillería china subrayó que América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz y estabilidad, en consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

“Estados Unidos debe detener de inmediato las acciones correspondientes y evitar que la situación escale aún más”, indicó la oficina del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El pronunciamiento de Beijing se produce en medio del despliegue de buques, aeronaves y drones estadounidenses en el mar Caribe —incluyendo un submarino nuclear y miles de misiles— bajo el supuesto de operaciones contra el narcotráfico.

En días recientes, la vocera de la Cancillería china, Mao Ning, manifestó también su oposición a cualquier acto que vulnere la soberanía y la seguridad de otros Estados, e instó a Washington a “hacer más por el bien de América Latina y el Caribe, en lugar de socavar su estabilidad”.

En respuesta a estas maniobras, el ministro para la Defensa de Venezuela, General/Jefe Vladimir Padrino López, calificó la víspera de “amenaza seria” el despliegue militar de Estados Unidos en la región.

Durante una transmisión televisada desde el estado de La Guaira, en el marco de la Operación Independencia 200, el alto mando castrense afirmó que la medida no busca alarmar, sino preparar al país ante cualquier contingencia.

“Es una situación de amenaza seria, no es una acción panfletaria. Se trata de un despliegue multimillonario en el mar Caribe con buques, aeronaves y drones, tanto en el norte como en el sur”, advirtió Padrino López.

Venezuela activó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en sus costas dentro del Plan Independencia 200, ordenado por el presidente Nicolás Maduro para garantizar la defensa integral de la nación.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el plan contempla 284 frentes de acción a lo largo del litoral central para reforzar la protección del territorio ante cualquier provocación extranjera.

China, por su parte, ha reiterado en foros internacionales su defensa de los principios de no injerencia y respeto a la soberanía, recordando que las disputas deben resolverse mediante el diálogo y la cooperación, no por la fuerza.

