Cienfuegos ante compleja situación electroenergética

Ante la compleja situación que presenta el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), un equipo de la prensa local conversó con Airobis Otero Martín, director del Despacho Provincial de Cargas de la Empresa Eléctrica en Cienfuegos.

Desde este 1ro de febrero el país atraviesa una grave crisis energética y por tal motivo no ha sido posible restablecer los circuitos apagados, principalmente por la insuficiente disponibilidad de combustible y la salida de varias Centrales Termoeléctricas.

“Tras esta crítica condición el Consejo Energético Provincial de conjunto con la dirección de la Empresa Eléctrica y Salud provincial adoptaron medidas para restablecer los circuitos con más de 24 horas de afectación y brindar servicio en la medida que el sistema lo permita. Entre esas medidas se tuvo en cuenta que hoy domingo en el Hospital CEA las consultas de diálisis cesan por eso en horas tempranas fue afectado el circuito 92”, dijo Otero Martín.

Conocimos que en el caso del circuito 407 se coordinó con la dirección de la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes, ya que los trabajos de mantenimiento que efectúan en este momento no requieren de electricidad.

De igual manera, en el transcurso del día se toman decisiones para planificar las afectaciones a los circuitos involucrados en la zafra azucarera.

Sobre los circuitos no apagables, el directivo explicó que “durante las primeras caídas del SEN, el Despacho de Carga Nacional tomó la decisión de implementar en todas las provincias una Descarga Automática por Frecuencia (DAF) similar a la que estaba, ahora con mayor rapidez de las protecciones ante una salida imprevista del SEN”.

“A Cienfuegos le correspondió 5 MW de esa nueva automática, la cual solo se puede implementar en Sub-estaciones Modernas, aquí existen dos (Junco Sur y la Rusa). También tenían como requisitos estar en circuitos que fueran no apagables, ellos son el C-17 y 18″, agregó Airobis.

Según comunicó el director del Despacho, con el pase de esos circuitos a la reserva DAF, decidieron trasladar el Hospital Provincial y el Pediátrico al circuito 20, encargado de alimentar permanente a ambas instituciones de salud.

“El hospital posee planta pero no cubre toda la demanda y queda fuera la planta de oxígeno, entonces al ocurrir un disparo aunque sea pequeño, provoca que en seis horas no vuelva a tener vitalidad e imposibilita brindar el oxígeno requerido por los pacientes que lo necesitan. Por esa causa siempre se mantiene un banco de transformador por el C-20 y otro por el C- 17”.

“Sucede lo mismo en el C-18 y C-92 que respaldan al Centro Especializado Ambulatorio (CEA), que no puede mantenerse solamente por el C-18 porque tras provocarse un disparo trae difíciles consecuencias para los pacientes que se dializan, por eso se asegura el C-92”.

¿Por qué esos circuitos son tan extensos?

“Así fueron diseñados en su momento y resulta imposible reducirlo debido a la escasez de recursos en la actualidad. Esos cambios necesitan interruptores, aumento de calibre, cambio, aislamiento y ahora no contamos con todo ese material para ejecutarlo”, declaró Airobis.

¿Porqué resulta imposible realizar una afectación planificada?

“La Empresa Eléctrica siempre ha tenido la intención de realizar la planificación pero los niveles de déficit que el Despacho de Carga Nacional solicita a la provincia son altos, a nosotros siempre nos piden el 70 % u 80 % de afectación. A eso se suma la solicitud del Gobierno en asegurar algunos recursos como el bombeo de agua y el riego de cultivos. De esa manera es imposible planificar una rotación con los altos déficit de generación existentes en este período”, concluyó el funcionario.

Por último conocimos que continúan los trabajos para la próxima incorporación del Parque Solar Fotovoltaico de Alcalde Mayor que aportará al SEN 21,87 MW.

