China expresa su preocupación por la tensión en Líbano y una escalada en Oriente Medio

En el comunicado China instó a las partes y principalmente a Israel a tomar medidas para evitar un mayor incremento del conflicto

China expresó este domingo su profunda preocupación por la situación en Oriente Medio a raíz de los recientes bombardeos israelíes contra el Líbano que han dejado más de 30 muertos en los últimos días.

«China sigue este asunto con gran atención y está profundamente preocupada por la escalada de tensiones en la región», señaló en un comunicado un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.

En el texto, Beijing se opone a cualquier acción que viole la soberanía y la seguridad del Líbano, condena acciones que afecten la vida de civiles y rechaza toda operación militar que intensifique los conflictos y agrave la situación en Oriente Medio.

Ante la escalada de tensiones en Oriente Medio, China instó a Israel a tomar medidas para evitar un mayor incremento del conflicto.

China relaciona la tensión entre Líbano e Israel con la situación en la Franja de Gaza y subraya la necesidad de implementar de manera efectiva las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

«La prioridad inmediata es calmar rápidamente el conflicto en Gaza y garantizar la paz y la estabilidad en Oriente Medio», añade el comunicado.

Beijing ha reiterado repetidamente su rechazo a acciones que amenacen la estabilidad en Oriente Medio y ha llamado a la comunidad internacional para promover la resolución pacífica de conflictos.

“La fuerza no puede reemplazar la justicia”, advirtió el sábado el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en la Asamblea General de la ONU, instando a que no se ignore más la “injusticia histórica” sufrida por el pueblo palestino.

El diplomático chino destacó que “la coexistencia pacífica de las naciones” es la única vía para lograr la paz duradera en Oriente Medio.

