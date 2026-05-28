Vicepresidente cubano participa en el Foro Económico Euroasiático

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El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, participa en el Foro Económico Euroasiático que se desarrolla en la capital kazaja, comunicó hoy el Ministerio de Comercio e Integración del país centroasiático.

A su llegada, el alto funcionario fue recibido por el ministro kazajo de Comercio, Armán Shakkalíyev, quien destacó que la cumbre tiene como objetivo principal profundizar y fortalecer la cooperación comercial y económica.

«Además, la principal prioridad este año es la inteligencia artificial», destacó el responsable de la cartera comercial.

En la jornada de este jueves, el vicepresidente cubano rubricó el Plan de Acción Conjunto hasta 2030 entre la nación caribeña y la Unión Económica Euroasiática (UEE).

Horas antes de la llegada de Valdés a Astaná, el avión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, también aterrizó en la ciudad kazaja. La visita de Estado del mandatario durará tres días, del 27 al 29 de mayo.

Durante este tiempo, además de la agenda bilateral, se prevé que el líder ruso aborde asuntos de la UEE, cuyos eventos se celebran estos días en Astaná.

Desde principios de año, la situación en Cuba se ha deteriorado drásticamente, tras el anuncio del gobierno estadounidense, a finales de enero, de medidas destinadas a un bloqueo total del suministro de combustible a la isla.

A principios de mayo, dichas medidas se reforzaron con una nueva orden ejecutiva de Washington, que impone sanciones secundarias en el sector energético contra los países que pretenden suministrar combustible a la nación caribeña.

Actualmente, los apagones en Cuba superan las 15 horas, con breves interrupciones al restablecerse el suministro. Además, la Mayor de las Antillas sufre una grave escasez de gasolina y diésel.

La UEE es una asociación internacional de integración económica, cuyos miembros son Rusia, Armenia, Belarús, Kazajstán y Kirguistán. A su vez, Irán, Cuba, Moldavia y Uzbekistán tienen estatus de observador.

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