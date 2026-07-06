Centro Psicopedagógico de Cienfuegos: fin de curso desde el corazón (+ Galería)

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Desde la misma presentación fonomímica de la canción “Cienfuegos”, del inmortal Benny Moré, interpretada por el residente Ángel Calderón, la fiesta de fin de curso del Centro Psicopedagógico Gregorio Toribio Morgan Hernández auguraba acelerar el pulso y el corazón a todos los que asistimos a tal acontecimiento.

De principio a fin, el espectáculo artístico-cultural, protagonizado íntegramente por alumnos del centro y conducido por el payaso Platanito, puso a flor de piel sensibles reacciones emocionales, incluyendo, cómo no, alguna que otra lágrima deslizada por las mejillas. Cada actuación se granjeó el aplauso sincero y sentido de los familiares e invitados, como un tácito agradecimiento a la inclusión social de este segmento poblacional con determinada discapacidad mental.

“Este curso ha estado lleno de retos y también de grandes satisfacciones. Hemos visto crecer a nuestros estudiantes en conocimientos, habilidades y valores. Cada actividad realizada, cada proyecto y cada sonrisa nos recuerdan que la educación es un camino de esperanza y superación”, reconoció Yanet Morejón Barrueto, licenciada y máster, subdirectora del plantel, durante su intervención en el acto.

En un aparte con la prensa, la directiva declaró al Periódico 5 de Septiembre que el período lectivo recién finalizado estuvo signado por las complejidades propias de la situación económica que vive el país. “No obstante —recalcó la educadora—, el colectivo de trabajadores del Centro Psicopedagógico se ha crecido para brindar la atención que merecen los 96 alumnos de la institución, tanto internos como seminternos”.

Agregó Yanet que, a pesar de las limitaciones y carencias materiales, se ha tratado de cubrir las principales necesidades educativas y de alimentación, así como otros aportes en el vestuario, gracias al apoyo de no pocas organizaciones de masas —la Federación de Mujeres Cubanas entre ellas— y entidades tanto estatales como privadas, cooperativistas y trabajadores por cuenta propia, y citó como ejemplo el restaurante El Ranchón “Cuando a Cienfuegos llegué”, perteneciente a la Empresa Municipal de Gastronomía, Alojamiento y Recreación, sede de las festividades por el fin de curso.

Uno de los grandes logros de la escuela, y así lo reconoce la subdirectora, ha sido la combinación de las necesidades psicopedagógicas de los residentes con el arte, a través de un proyecto cultural que, de un tiempo acá, ha salido de las aulas para recorrer comunidades como muestra de la inclusión de los estudiantes al resto de la sociedad y para que esta aprecie el resultado de ese empeño.

A propósito, la defectóloga Mayra Sánchez Escobar, devenida profesora de música al frente del proyecto, precisa que, sobre la base de las potencialidades, aptitudes y habilidades artísticas de cada cual, se ha podido lograr el resultado que hoy apreciamos en las actuaciones de las diferentes manifestaciones artísticas por parte del alumnado. “Lo dan todo de sí y yo lo disfruto con felicidad”, confesó.

En el emotivo encuentro hubo espacio para el reconocimiento individual de estudiantes destacados por su constancia y talento, así como para los premiados en el Fórum Ramal de base. Un momento de particular significación resultó la entrega del carné a Dani Arteaga, nuevo miembro de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI).

En fin, fue esta una jornada inolvidable para todos, en la que la comprensión y el respeto a la dignidad humana, sea cual sea la limitación física o mental que se padezca, estuvieron presentes todo el tiempo. El principal saldo del encuentro resultó, sin lugar a dudas, las sonrisas y la felicidad reflejadas en los rostros de quienes nos regalaron este trozo de optimismo y esperanza.

Nos despedimos con el convencimiento de que el fin de curso no es un adiós, sino un hasta luego, y alentamos a todos a seguir aprendiendo con entusiasmo y compartiendo la alegría que los une, como bien se dijo antes de la despedida final.

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