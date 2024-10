Cátedra del Adulto Mayor: saber envejecer

Compartir en

Aunque jubilada, mantiene vínculo laboral en la emisora Radio Ciudad del Mar; mas Roxana Aedo Cuesta no se limita a solo eso y, también, integra la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor (CUAM) en Cienfuegos.

“La Cátedra es enriquecedora, contribuye al conocimiento de cómo tener un envejecimiento activo y a socializar, aprender a esta edad qué actividades puedes realizar para sentirte útil, y también aquellas que te enriquecen el espíritu. Se crea un colectivo qué te aporta creatividad y deseos de vivir”, me asegura, tecnologías mediante, cuando le pregunto acerca de qué ha significado la CUAM para ella y cuánto le ha aportado.

Roxana no es la única. Poco más de 800 perlasureños se encuentran vinculados a esta iniciativa que llega _este 18 de octubre_ a 22 años de quehacer; pero que todavía no es del todo conocida y, por tanto, no siempre se comprenden sus esencias.

Nisety Marín Rodríguez, es la coordinadora provincial de la Cátedra del Adulto Mayor, como suele conocerse, y nos comparte detalles de interés: “Surgió en el año 2002, exactamente el 18 de octubre y desde su nacimiento la concebimos con un enfoque multisectorial, pues trabajamos de conjunto con otros organismos de la provincia y nuestro objetivo es, precisamente convertirla en fuente generadora y promotora de una nueva cultura gerontológica”.

¿Quiénes pueden integrar la Cátedra?

“Los cursillistas, que así se denominan los integrantes de la CUAM, son personas mayores de 60 años o más, jubilados y amas de casa de las comunidades de residencia y lo más importante es que pueden poseer cualquier nivel escolar.

“Existe la creencia de que la Cátedra es acudir a un aula, con evaluaciones y no es esa la realidad. Se imparten temas diversos y al final se elabora una tesina que no es evaluativa y ese momento sirve para desarrollar varias iniciativas y además para aprender un poco más”, explica Nisety quien además insiste en que, “nunca es tarde para empezar y ganar en conocimientos que nos posibilitan vivir un poco mejor”.

El Por qué de la CUAM

“Porque la adultez mayor constituye una etapa del desarrollo humano, en la cual se adquieren nuevas formaciones psicológicas y se requiere del apoyo social, no para la dependencia física, ni con actitudes paternalistas, sino para que al igual que cualquier edad, lo social contribuya a potenciar el desarrollo pleno y autónomo de la personalidad de cada individuo”, afirma la coordinadora provincial.

Pero expone otras razones: “Consideramos un logro el aumento de la expectativa de vida. Tampoco podemos olvidar que, a lo largo de esta etapa, la persona mayor se convierte en trasmisora de experiencia y sabiduría al necesitar trascenderse y darse en los que le rodeanyademás, porque el adulto mayor cubano forma parte de uno de los programas más importantes de salud, y a pesar de las dificultades económicas, constituye población protegida por la seguridad social, y atendida por numerosas instituciones de nuestro país”.

Conceptos claves que no pueden soslayarse

En sus explicaciones, la apasionada coordinadora de la Cátedra del Adulto Mayor en Cienfuegos, precisa tres conceptos claves que no pueden obviarse para una mejor comprensión.

“Por ejemplo, hay que entender que la vejez es una etapa del desarrollo humano y en nuestro país se toma en consideración lo definido por la ONU,

organismo que establece la edad de 60 años para considerar a la persona adulta mayor. Por otro lado, el envejecimiento es un proceso que ocurre a lo largo de la vida; es continuo, multifacético e irreversible.

“No menos importante es la calidad de vida, entendida según la Organización Mundial de la Salud, como la percepción que tiene el individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y los sistemas de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, normas y preocupaciones”.

A cada uno de esos conceptos se presta atención en la CUAM de Cienfuegos, a través de la cual los cursillistas realizan todo tipo de actividades y mantienen vínculos con estudiantes universitarios de pregrado en las celebraciones de efemérides municipales, exposiciones, demostraciones de trabajos y trabajos de curso.

¿Retos?

Indago con Nisety Marín Rodríguez, coordinadora provincial de la Cátedra del Adulto Mayor y no demora en puntualizar: “lograr el cambio de percepción acerca de una Nueva Cultura Gerontológica, ejecutar acciones para reducir o eliminar el edadismo (discriminación por edad), materializar políticas públicas adecuadas para la integración de este segmento poblacional y, por supuesto, no se puede hablar de un desarrollo sostenible, sino se pone en práctica acciones para un envejecimiento sostenible”.

Vuelvo a las vivencias de Roxana Aedo Cuesta, conocida radialista cienfueguera e integrante de la Cátedra del Adulto Mayor, quien reconoce la valía de la experiencia: “Existen vínculos con organismos, centros educacionales con los que se realizan actividades conjuntas y la comunidad aprende a cuidar y respetar a los ancianos eliminando tabúes, muchos de los cuales aún persisten en personas de esta edad que se niegan a incorporarse porque piensan que tienen que estudiar, y en cambio se aprende con muchos temas que nos imparten sobre cómo vivir mejor y ser más activos”.

