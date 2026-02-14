Campaña por petróleo y medicamentos: Brasil tiende la mano a Cuba

Compartir en

La Federación Unificada de Trabajadores del Petróleo (FUP) dio a conocer que este viernes envió una carta oficial a la Dirección Ejecutiva de Logística, Comercialización y Mercados de la estatal Petrobras, para solicitar una reunión destinada a discutir la posibilidad de un envío de emergencia de combustible a Cuba

Esa petición forma parte de la campaña «Petróleo para Cuba», lanzada por organizaciones sociales, movimientos populares y trabajadores del sector para presionar al gobierno brasileño y a Petrobras a fin de que se realice el mencionado envío al país caribeño.

La acción se produce tras la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenaza con imponer aranceles a quienes vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que busca asfixiar a la nación antillana al privarla del combustible necesario para las más diversas actividades.

Frente a ese endurecimiento del bloqueo impuesto por Washington contra la isla hace más de 60 años, el Movimiento Brasileño de Solidaridad con Cuba y Causas Justas, la Asociación Cultural José Martí, entidades populares, sindicatos y partidos políticos lanzaron la iniciativa, con el apoyo de las dos federaciones nacionales de trabajadores petroleros, FUP y FNP.

En la misiva dirigida a la Dirección Ejecutiva de Logística, Comercialización y Mercados de Petrobras, el primero de esos sindicatos alertó que el reciente recrudecimiento de las restricciones comerciales y energéticas han impactado directamente el suministro a Cuba, que enfrenta riesgos humanitarios.

Ante esa situación, los trabajadores petroleros manifestaron que es fundamental entablar un diálogo institucional sobre alternativas viables, aspectos regulatorios y operativos, así como posibles vías de cooperación.

Según la carta, la diplomacia brasileña ya ha expresado con acierto su posición al respecto, pero se necesitan acciones concretas, urgentes y humanitarias.

«Petrobras, como empresa pública de un país soberano, debe involucrarse para garantizar el suministro de petróleo a la nación caribeña», destacó el director de la FUP, Paulo Neves.

La iniciativa no es un caso aislado, pues desde que se difundió la noticia de la orden de Trump, numerosas organizaciones, activistas, políticos y personas solidarias con la isla condenaron la medida y llamaron a movilizar esfuerzos para apoyar a la nación antillana.

En ese sentido, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) y otras organizaciones populares de Brasil llevan adelante una campaña para comprar medicamentos y enviarlos a Cuba.

Así lo confirmó João Pedro Stedile, fundador y dirigente nacional del MST, quien denunció que los efectos del bloqueo han afectado enormemente la capacidad del gobierno cubano para comprar medicinas en el mercado internacional, ya sea por falta de acceso a divisas o de transportistas.

De acuerdo con Stedile, los movimientos que se sienten solidarios con la heroica epopeya del pueblo cubano, como mínimo, tienen la obligación de buscar una forma de aliviar el sufrimiento de quienes padecen alguna enfermedad allí e intentar enviar las medicinas.

Afortunadamente, aquí en Brasil encontramos un gran laboratorio dispuesto a suministrar los medicamentos que se necesitan a precios de mayorista y luego los enviaríamos por avión, explicó el líder del MST.

El MST también difundió un comunicado en el cual sostuvo que, ante el asedio de Estados Unidos, se necesita la solidaridad inmediata con Cuba tanto de Brasil como de la comunidad internacional.

Mediante ese texto, movimientos populares, centrales sindicales, partidos políticos, autoridades y personalidades brasileñas denunciaron la intensificación de las agresiones contra la nación antillana y convocaron al Gobierno brasileño a asumir un papel activo ante la grave crisis humanitaria impuesta por el cerco norteamericano.

Esa obra, de la autoría del dibujante y periodista Miguel Paiva lleva por título «Cuba no está sola», y esa frase, aquí en Brasil, parece bien sustentada.

