Heridos y arrestos en Gaza y Cisjordania tras incursiones israelíes

Al menos tres palestinos resultaron heridos hoy, incluido un menor, en la Franja de Gaza tras ataques del Ejército israelí, que también ejecutó numerosos arrestos en la ocupada Cisjordania.

Según la agencia de noticias Safa, una mujer fue alcanzada por disparos de militares en un barrio de la sureña ciudad de Khan Yunis, y un niño en un incidente similar ocurrido en una zona de tiendas de campaña para personas desplazadas en el centro de la Franja.

La fuente detalló que un hombre de 60 años recibió un disparo en el pie cuando los uniformados israelíes abrieron fuego en el área de Al-Maghraqa, en la norteña urbe de Gaza.

Esta mañana, aviones de guerra lanzaron ataques sobre las ciudades de Gaza, Khan Yunis y Rafah, mientras el Ejército continuó violando el acuerdo de alto el fuego, vigente desde el 10 de octubre del pasado año, denunció.

Los efectivos castrenses también demolieron edificios residenciales al este de Khan Yunis, en tanto los tanques dispararon contra el campamento de refugiados de Bureij, agregó.

Safa destacó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también lanzaron una ola de redadas este sábado en la ocupada Ribera Occidental.

Como parte de sus operaciones, los militares irrumpieron en el campo de refugiados de Dheisheh, donde allanaron varias casas, lo cual provocó enfrentamientos con sus residentes.

Los soldados arrestaron a dos jóvenes de la vecina localidad de Al-Khader tras asaltar sus viviendas.

Numerosas unidades de las FDI también ingresaron a la ciudad de Nablus, donde fueron desplegados francotiradores en los techos en medio de intensos disparos de bombas de gas y de sonido, lo que provocó heridos y casos de asfixia entre los ciudadanos, informó Safa.

De forma paralela fueron asaltados los campamentos de refugiados de Balata, Askar al-Qadim y Askar al-Jadid, operaciones que terminaron con el arresto de numerosos jóvenes.

Tres palestinos fueron detenidos en la vecina aldea de Madma, otro en la urbe de Belén, cinco más en Qalqilya, tres en la sureña gobernación de Hebrón y varios más en la zona de Masafer Yatta.

