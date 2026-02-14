Guterres: la Unión Africana es un referente del multilateralismo

Compartir en

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó hoy a la Unión Africana (UA) como un referente del multilateralismo, al intervenir en la 39 Sesión Ordinaria de la Asamblea de la organización continental.

Guterres expresó su gratitud profunda al apoyo inquebrantable y decidido del grupo africano en la ONU en cada asunto, en cada iniciativa, en la lucha compartida por la justicia y la igualdad. Su solidaridad no solo fortaleció nuestros esfuerzos, sino que me conmovió profundamente y nunca la olvidaré, aseguró.

Destacó que, desde el primer día de su mandato, forjaron la alianza de la ONU con la UA, basada en el respeto, el diálogo constante y la solidaridad inquebrantable.

Durante la última década, mencionó que esa cooperación alcanzó nuevas cotas: marcos conjuntos sobre paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos, colaboración durante la Covid-19 y la histórica adopción de la Resolución 2719 sobre Viviendas de Seguridad.

Esta última, subrayó, abrió un camino hacia una financiación previsible para las operaciones de apoyo a la paz lideradas por la organización continental.

“Nos ha honrado apoyar las nuevas prioridades, desde el silenciamiento de las armas hasta la agencia humanitaria africana, pasando por la promoción de transiciones políticas inclusivas”, aseveró.

Resaltó además el apoyo del organismo multilateral a África en su liderazgo de las demandas globales de justicia, en la lucha contra el legado de la esclavitud y el colonialismo, incluyendo su llamado a marcos de acciones reparadoras y la defensa de los objetivos de desarrollo sostenible.

De igual manera, en el impulso a la ambición climática y el fortalecimiento del multilateralismo para el siglo XXI, así como las reformas de la arquitectura financiera mundial y, por fin, del Consejo de Seguridad de la ONU.

A su juicio, la ausencia de asientos permanentes africanos en el Consejo de Seguridad es indefendible. “Estamos en 2026, no en 1946. Independientemente de las decisiones sobre el mundo africano que se estén debatiendo, África debe estar presente”, enfatizó.

De cara al futuro, el secretario general de las Naciones Unidas reveló que la paz es uno de los principales puntos de enfoque, sobre todo en lo referente a países como Sudán, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Libia e instó a las partes a un cese inmediato de las hostilidades y a reactivar el diálogo político.

En África Occidental y el Sahel, los esfuerzos coordinados son esenciales para frenar los ciclos de violencia, terrorismo y desplazamiento. En el caso de Somalia, dijo que una financiación sostenida y predecible para la misión de apoyo y estabilización de la Unión Europea es vital.

Guterres declaró que, en términos más generales, revisan las operaciones de paz para garantizar que los mandatos sean realistas, estén bien organizados y con los recursos necesarios, y sean respaldados por estrategias de transición claras.

