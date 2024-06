Compartir en

Del 5 al 8 de junio, Guantánamo celebra la 46ta. edición del Concurso de Literatura y Artes Plásticas Regino E. Boti y suma una dedicatoria especial a los 95 años de la publicación de Kodak-Ensueño

Cuando pregunté en 1993 a Florentina Regis Boti y León (1928-2005) por el legado de su padre, la respuesta atravesó aquella casona como una saeta: «A mí, que los principios ni se venden ni se cambian. A los guantanameros, a los cubanos… que un hombre puede hacer una obra que traspase sus fronteras y su tiempo, incluso viviendo en un medio hostil e indiferente. Solo el trabajo salva de la estupidez y la inercia».

Llegar a ella había sido como romper la cáscara, como redescubrir la ciudad. Se vivía aquella crisis llamada noblemente «Período Especial» y tenía yo en esos predios, exactamente en el periódico Venceremos, mi debut profesional.

Recuerdo cómo me planté en la puerta de su casa, a pie firme, asido a los versos del poeta. Recuerdo cómo, andando el tiempo, la dama abrió los armarios, me mostró los cuadernillos donde había reunido, en una labor de órdago, la papelería dispersa o inédita de Regino Eladio Boti y Barreiro (1878-1958), el poeta que sacudió una época y empedró otra sobre caminos propios, con todo lo que ello entraña de riesgos y rompimientos, de juicios y excesos.

No fue aquel un diálogo de apremio para las planas de un diario, ni la grabadora veloz con una declaración tomada al paso. De una entrevista auténtica no se sale jamás. Una tarde, Florentina tomó dos libros, esquivó mi mirada con su cuerpo, escribió algo en ellos y me los extendió. Se trataba de Kodak-Ensueño (Ediciones Revista Avances, 1929, 82 páginas) y de Kindergarten (Editorial Hermes, La Habana, 1930, 68 páginas).

¡La hija del poeta ponía en mis manos las ediciones príncipe!

A veces lo aparentemente subalterno acaba iluminándolo todo. El lirismo de un poeta de la estatura de Boti fue capaz de poetizar las cosas más comunes, incluso lo que no parecería materia poética (verbigracia, las boñigas). No hay que olvidar al acuarelista, con esa capacidad detallista para eternizar el paisaje, de manera pródiga y permanente.

Estamos, pues, ante un tamiz dúplex que entrelaza y fecunda toda su obra, sin estridencias, a su estilo. Tengo la sensación de que justo en Kodak-Ensueño esa doble interpretación, ese goce de profunda ligereza (valga la aparente paradoja), alcanza su trazo más sosegado. Hay un dejarse ir. Hay un encuentro con la serenidad en esa poesía visual y táctil.

«Todo se vela con un argento mate. Argento sobre los azules del cielo, de la montaña y de las ribas. Plata sobre el oro turquesa de la bahía. Plata sobre el siena de la lometa. Blanco sobre los techos de zinc. Blanco sobre el verde botella del palosanto rampante, cuyas florecillas moradas parece que se han empolvado para oír misa de seis. Todo argentino. Ante el espectáculo, brota involuntariamente la frase: acorde en blanco mayor». (La mañana en Kodak-Ensueño)

Regino Boti es, por antonomasia, su filosofía del silencio, su silencio diamantino y creador. No es el insilio, es la reconcentración. No es la negación, es el respeto. El poeta guantanamero hizo su obra sin complejos, con estoicismo y brillo, desde la Cuba profunda. Creo que aun en medio de las urgencias mediáticas y la tiranía de las redes, esa filosofía de ser (de ser para poder hacer), puede marcar la diferencia, sin las baraturas exhibicionistas al uso.

Guantánamo no puede entenderse sin su poeta. Defendamos nuestro mar amatista, no seamos jamás asnos de noria. Regino E. Boti, el eterno renacedor, nos está mirando.

