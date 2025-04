Béisbol en Cienfuegos: Nuevos retoques al estadio 5 de Septiembre

Compartir en

Si usted entra hoy al estadio de béisbol 5 de Septiembre o simplemente se encuentra por los alrededores podrá advertir un ambiente constructivo, y es que, luego de varios años de proyectos engavetados y muchas promesas, estas se convierten en realidad.

Para conocer lo que acontece en la principal instalación beisbolera de la provincia fuimos al encuentro de su director Liván Angarica González.

¿Qué ocurre hoy en el “5”?

“Como tu sabes y conoce la afición cienfueguera, el estadio 5 de septiembre a raíz del tiempo ha tenido un sobre uso debido a que el terreno de la Eide no reúne las condiciones requeridas para la práctica del béisbol y las categorías escolar y juvenil han tenido que trabajar aquí, porque se preparan para sus respectivos eventos de mayor importancia. Estamos tratando de que el estadio se utilice, pero con racionalidad.

“A raíz de algunas reuniones que se efectuaron con la dirección nacional del INDER, se determinó que se utilice el terreno solamente para la Serie Nacional. Pero acá, en la provincia, se tomó la determinación de que los campeonatos nacionales sub-15 y sub-18 se jugaran aquí, para que estos equipos tuvieran mayores posibilidades de clasificar a la siguiente etapa. Felizmente, los escolares pudieron avanzar y luego de culminados los eventos iniciamos el proceso, aunque te diría que desde antes ya estábamos realizando algunas acciones.

“Sin lugar a dudasel terreno es la principal área a mejorar”, comentó el otrora lanzador de los equipos de Cienfuegos.

“El terreno tiene ciertos desniveles producto del tiempo, este es un estadio con más de 48 años y ha tenido una sobreexplotación, como bien te comentaba anteriormente.

“Ya iniciamos las labores detrás de la medialuna, que es donde se encuentran las mayores deficiencias. Picamos alrededor de dos metros en toda esa área para luego rellenar con arcilla y tierra vegetal, y aliviar un poco el desnivel. Cuando concluya la Serie Nacional 64, haríamos un trabajo más profundo que abarque los 15 metros desde que finaliza la medialuna hacia los jardines. Para realizar esta valoración contamos siempre con el apoyo de los compañeros de Geocuba, a los cuales les quiero agradecer”.

¿Tienen las condiciones necesarias para efectuar la tarea, me refiero a los materiales y a la fuerza de trabajo?

“Ya tenemos aquí gran parte de la arena carcaria y la tierra vegetal. En el caso de la arena calcárea, la estamos cerniendo para guardarla y protegerla de la lluvia, y una vez que la necesitemos sería solo verterla en el terreno. Vamos avanzando en este aspecto y pensamos concluir en los próximos días, para ello contamos con mis trabajadores y otros a partir de grupos creados en la dirección provincial del Inder, así como de la academia de béisbol”.

¿Podrías refererirte a las áreas del estadio beneficiadas con este proceso constructivo?

“Este es un proceso de no poco tiempo, la instalación es inmensa y lleva muchos recursos que, dada la situación económica que atraviesa hoy el país, no es posible darle una solución a todos los problemas de manera inmediata. Como te decía, nos centraremos en las áreas esenciales para que los peloteros puedan desarrollar su actividad de manera más cómoda. Además del terreno, al cual ya hice referencia, el gimnasio es otro de los sitios donde haremos hincapié, los compañeros de la refinería nos van a ayudar en el mantenimiento de los equipos. Ya el año pasado se hicieron algunas acciones civiles, no así a los implementos.

“La ampliación de los dugouts es otra de las tareas importantes. Ya se iniciaron las labores —por parte de una brigada de trabajadores por cuenta propia—, y sin lugar a dudas ofrecerá mayor confort en esa área, recordemos que antes los equipos contaban con menos atletas e integrantes del cuerpo técnico, hoy suman más de 50 personas en muy poco espacio. Esta es una obra muy bonita, que una vez terminada muchos la agradecerán.

“En cuanto al Club house, otro de los añejos reclamos, también quedarán listos para la serie. Se les colocarán banquetas, se habilitarán las taquillas: en este aspecto ya están bastante adelantadas de una inversión anterior, en el caso del equipo home club, le habilitaremos el clima y aunque la complejidad mayor estaría en los baños, también los vamos a concluir”.

Según explicó Angarica, los colchones del estadio recibirán una reparación y aquellos que están más deteriorados serán sustituidos por nuevos.

¿Podemos decir que el “5” estará listo para la próxima edición de nuestros clásicos beisboleros?

“Nosotros no nos vamos a detener hasta conseguir ese empeño, puede ser que algunos objetos de obra estén inclusive antes, para el evento Sub-23 que debe ser en el mes de junio, es lo que queremos. A lo mejor no al inicio de la competencia, pero sí en la medida en que avance el torneo y nuestro equipo pueda jugar en mejores condiciones.

“Antes de finalizar esta entrevista quiero resaltar que desde un primer momento contamos con el apoyo de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, que cada viernes temprano en la mañana nos reunimos para analizar la marcha de los procesos. Creo que sin ese empuje sería imposible echar andar este andamiaje. También está presente la mano amiga de otras entidades como la Empresa Militar Industrial, así como del sector privado que en algunos casos nos van a abaratar los costos. A todos el agradecimiento”.

