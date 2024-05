Aumenta a 60 cifra de muertos por históricas lluvias en Brasil

La Defensa Civil de Brasil informó la noche del sábado que aumentó a unos 60 la cifra de muertos por las históricas lluvias que han caído en el estado de Río Grande do Sul, mientras que medio millón de personas se encuentran afectadas por las inundaciones.



El organismo indicó que de los 497 municipios en los que está dividido el estado, ubicado en el sur del país, al menos 317 sufren consecuencias por los temporales, que se registran desde inicios de la semana.

Señaló que los municipios con más muertes son Gramado (6) y Santa María (6). A la fecha, se contabilizan 107 heridos y 74 ciudadanos desaparecidos.

🚨RIO GRANDE DO SUL | O Governo Federal segue acompanhando a situação do Rio Grande do Sul. Recursos para atender os municípios estão garantidos e um escritório permanente foi criado em Porto Alegre. As ações de resgate continuam 24h.

Confira o último boletim de informações 👇 pic.twitter.com/gpl52p3FbW

— Governo do Brasil (@govbr) May 5, 2024