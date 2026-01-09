Arranca la zafra en Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 18 segundos

El central Ciudad Caracas, ubicado en el municipio de Lajas, fue el escenario para comenzar la zafra azucarera 2025-2026 en la provincia de Cienfuegos.

El acto contó con la presencia de Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en el territorio, y Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora, junto a las autoridades municipales.

Durante el acto fueron reconocidos varios trabajadores que se destacaron en las labores de mantenimiento del ingenio.

Nelson Méndez Martínez, director general de la industria, expuso el compromiso de enfrentar esta molienda, dedicada al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Señaló que se desarrolla en un escenario internacional complejo e hizo referencia a la situación actual en América Latina y el Caribe.”Los azucareros caraqueños respaldamos al pueblo venezolano”, afirmó.

Respecto a los preparativos conocimos que las reparaciones del “Ciudad Caracas” concluyeron con atrasos, matizadas por una inicial carencia de agua y energía eléctrica, y el impacto del virus chicunguya que afectó al 90% de la fuerza laboral.

“Quedaron pendientes trabajos en los laterales de las esteras del basculador y la canal de rechazo, debido a falta de laminados. No obstante, destacó que prevalece el empeño del colectivo en lograr una zafra eficiente”, agregó.

También Méndez Martínez informó “la meta para esta contienda es moler 236,507 toneladas de caña, con un rendimiento industrial planificado de 8.11, para producir 16,554 toneladas de azúcar y 10,499 toneladas de miel B.”

La molienda contará con la vinculación de las Empresas Agropecuarias Ifrain Alfonso, Washington, Perucho, Abel y 5 de Septiembre, la cual debe extenderse por 98 días.

Por último, el directivo hizo un llamado a los azucareros a no concentrar los esfuerzos únicamente en el plan de azúcar, sino también a cumplir con calidad todas las actividades de recuperación cañera y alimentaria, así como la preparación de las tierras para enfrentar el próximo plan de siembra.

Visitas: 4