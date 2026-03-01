Anuncian descuento del 4 % en pago de electricidad por monedero MiTransfer

Compartir en

Los clientes de la Empresa Eléctrica podrán beneficiarse de un descuento del cuatro por ciento en el pago de su factura de electricidad si realizan la transacción a través del monedero MiTransfer, de la plataforma Transfermóvil, durante los primeros diez días de marzo.

De acuerdo con información publicada por Transfermóvil en redes sociales, la promoción estará vigente desde el 1ro hasta el 10 de marzo de 2026. En ese periodo, los usuarios que abonen el importe de su factura eléctrica mediante el monedero MiTransfer recibirán automáticamente un 4 % de descuento sobre el monto total pagado.

La iniciativa busca incentivar el uso de las pasarelas de pago electrónico en el país y facilitar a la población el cumplimiento de sus obligaciones sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas comerciales o utilizar efectivo.

