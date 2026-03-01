Irán en luto y los iraníes protestan por la muerte de Jamenei

Medios nacionales informaron que ciudadanos se congregaron en plazas y avenidas ondeando banderas iraníes y portando imágenes del dirigente, en muestras de duelo y condena a lo que calificaron de agresión extranjera.

En la capital, Teherán, numerosos manifestantes se reunieron en la plaza Enghelab, donde corearon consignas contra Washington y Tel Aviv, al tiempo que reiteraron su respaldo a las instituciones de la República Islámica.

En la ciudad santa de Qom, cientos de personas participaron en una concentración en el santuario de Santuario de Fátima Masoumeh, donde condenaron a Estados Unidos e Israel y exigieron una respuesta firme ante el asesinato.

Asimismo, en Mashhad se izó una bandera negra sobre la cúpula del Santuario del Imán Reza como señal de luto, mientras fieles y peregrinos expresaban su pesar por la pérdida del dirigente religioso y político.

Escenas similares se registraron en otras localidades del país, en medio de un clima de tensión creciente. La televisión estatal confirmó en la madrugada del domingo el fallecimiento del ayatolá Jamenei en ataques lanzados el sábado.

La ofensiva atribuida a Tel Aviv y Washington continúa, mientras Teherán mantiene acciones de respuesta contra objetivos en Israel y contra bases estadounidenses en el Golfo.

Los acontecimientos ocurren pese a que durante febrero se celebraron tres rondas de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos bajo los auspicios de Omán, en Mascate y Ginebra, sin que se lograran avances visibles para contener la escalada.