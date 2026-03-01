Unicef alerta impacto devastador de escalada militar en Medio Oriente ante la niñez

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 1 segundos

La reciente escalada militar en Medio Oriente ha despertado una profunda alarma en la comunidad internacional. En medio de los ataques registrados en Irán y otras zonas de la región, Unicef advierte sobre el impacto devastador que estos hechos tienen en la vida de millones de niños y niñas.

La organización subraya que las hostilidades no solo ponen en riesgo la seguridad inmediata de la población infantil, sino que también amenazan servicios esenciales para su supervivencia y desarrollo.

La escalada militar de este fin de semana en Medio Oriente marca un momento peligroso para millones de niños en la región.

Unicef está profundamente preocupado por los informes de ataques en Irán y en toda la región, que ilustran el grave peligro para los niños. Se ha informado que escuelas fueron alcanzadas en Irán, incluida una escuela de niñas en Minab, en la provincia de Hormozgán, en el sur del país. Decenas de estudiantes habrían muerto y muchos otros resultaron heridos.

Unicef se suma al llamado del Secretario General para un cese inmediato de las hostilidades y una desescalada. Asimismo, insta a todas las partes a ejercer la máxima moderación y a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluida la protección de los civiles y de los servicios esenciales de los que dependen los niños para sobrevivir.

Atacar a civiles y bienes de carácter civil, incluidas las escuelas, constituye una violación del derecho internacional.

Unicef, junto con otras agencias de la ONU y socios humanitarios, está evaluando activamente la situación y se encuentra preparado para ampliar el apoyo a los niños y sus familias afectados, según sea necesario y solicitado.

(Tomado de Unicef)

Vea, además

Visitas: 4