domingo, marzo 1, 2026
5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Cuba rechaza ataque a Irán y alerta sobre escalada regional

Prensa Latina
Tiempo de lectura aprox: 52 segundos

La Cancillería de Cuba condenó en los términos más enérgicos los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y exigió el cese inmediato de la agresión, que calificó como violación flagrante del Derecho Internacional.

En una declaración oficial, el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores señaló que esta «irresponsable y deliberada agresión» boicotea por segunda ocasión los esfuerzos de la diplomacia internacional en relación con la cuestión nuclear, y pone en grave peligro la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional.

El texto denunció que los ataques, ocurridos este sábado, «quebrantan la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán» y han causado un número indeterminado de víctimas civiles, incluidos niños.

Cuba se suma a los llamados internacionales para detener esta agresión de inmediato y evitar una escalada «promovida por conocidos intereses hegemónicos y declaradas intenciones de dominación mediante el uso de la fuerza militar que arrastre a otros países en la región, con impredecibles consecuencias».

La declaración abogó por preservar el principio de buena vecindad entre Irán y los Estados Árabes en este delicado momento, e insiste en que debe prevalecer el respeto estricto a los principios del Derecho Internacional y la Carta de la ONU.

El documento urgió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a «ejercer su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales», y a la Asamblea General a movilizar a la comunidad internacional para restaurar la paz «con la urgencia y la determinación que exige el momento».

