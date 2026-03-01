La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 678 MW para el horario pico nocturno

Tiempo de lectura aprox: 55 segundos

La Unión Eléctrica pronostica para el horario pico nocturno una disponibilidad de 1 532 MW y una demanda máxima de 3 180 MW, para un déficit de 1 648 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se espera una afectación de 1 678 MW en este momento del día.

También para este momento del día se pronostica la entrada del emplazamiento fuel Mariel con 105 MW, la entrada de Patana de Melones con 45 MW, la entrada de 4 motores de la patana de Regla con 35 MW y la entrada de 6 motores de Fuel Moa con 90 MW.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 257 MW, y la demanda de 2 203 MW, con 775 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Entre las principales incidencias están las averías de la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Están en mantenimiento la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Hay 420 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1718 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4647 MWh, con 802 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.