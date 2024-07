Amor y nostalgia de una canción mexicana

Compartir en

La música tradicional de México se ha destacado por su aire bravío, ese que tiene como protagonista el sentimiento valentón y el despecho, además de aquello de “vas a quererme porque sí”.

Es cierto que la música ranchera de antaño se matizó de esos colores y temperamentos, aunque no siempre sucedió de ese modo.

En esa tierra hermana hubo otro género musical que transitó entre la segunda mitad del siglo diecinueve y los primeros años del veinte, que algunos han calificado como ranchera sin que lo sea.

Me refiero a la canción tradicional, de naturaleza romántica y marcada de lirismo. Entre esas canciones hay una que sobresale. La compuso el michoacano Marcos Augusto Jiménez Sotelo, originario del pueblito de Tacámbaro, que en la lengua purépecha de los indígenas michoacanos significa “lugar de palmeras”.

Adiós mariquita linda, la pieza que le dio mayor renombre, no fue la primera que compuso. Antes había escrito otra titulada La borrachera, que también alcanzó popularidad.

Marcos cursó estudios musicales en la ciudad de Morelia, capital del Estado donde había nacido en 1882. Allá aprendió a tocar piano, chelo, mandolina y saxofón; de manera que llegó a ser un músico completo.

Viajó a la capital mexicana para seguir los estudios de música, pero las necesidades económicas se lo impidieron. Allá se ganaba la vida como reportero de un periódico. En 1918 se casó con Catalina Peredo Palacios, de cuya unión nació un solo hijo.

Años más tarde, Marcos empezó a sentir que su salud se había quebrantado. Su corazón estaba enfermo, y no es de dudar que la altura de Ciudad de México sobre el nivel del mar influyese en su empeoramiento. Por recomendación médica regresó al pueblito de Tacámbaro donde había nacido, y allá murió en 1944. Hace dos días se cumplieron ochenta años de su partida física.

Fue un compositor fecundo. Numerosos temas de su autoría llegaron para permanecer grabadas en las voces de insignes cantantes de aquel entonces. De su cancionero se recuerdan títulos pero ninguno tan famoso como Adiós mariquita linda.

Es una canción triste, de esas que destilan melancolía cuando uno de los que ama se despide para siempre al no ser correspondido. En ella se mezclan la resignación y el dolor con buena dosis de ternura. Su letra no trasluce el más mínimo despecho. Es el lamento musical de quien sigue amando a pesar de que el sentimiento no es recíproco.

Algunos biógrafos afirman que esa canción con inconfundible aire de balada fue escrita por Marcos Jiménez el día de 1923 que abandonó su Tacámbaro natal. Se la dedicó a una novia en las postrimerías del siglo diecinueve, cuando apenas sobrepasaba la adolescencia.

¿Del todo cierta la historia? Pasado tanto tiempo se hace difícil saberlo. Solamente por su letra se advierte la nostalgia cuando empieza diciendo: “Adiós mariquita linda, ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti”.

La pieza llegó al Cine Mexicano en su Época de Oro, aquella en que predominaban los temas del rancho. Tal vez sea por eso que muchos la hayan calificado de canción ranchera sin que en verdad lo sea.

Canción con aire de balada, obra lírica o canción tradicional lo que cuenta es la belleza musical y de su letra. Lo demás, no decide. Grandes como Pedro Vargas, Vicente Fernández, Cuco Sánchez, Libertad Lamarque, Plácido Domingo y Nat King Cole entre otros, la hicieron suya; en muchos casos como bandas sonoras de películas. Cada uno a su modo, con su estilo, imprimiéndole un ritmo acorde a su personalidad.

Eso es lo que cuenta. Que Adiós mariquita linda es y será una de las melodías más hermosas y sentimentales del pentagrama de México.

