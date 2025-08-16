sábado, agosto 16, 2025
Los mandatarios fueron grabados justo tras su rueda de prensa sobre los resultados de las negociaciones.
Ambiente cálido: Putin y Trump se ríen entre bambalinas tras su reunión (VIDEO)

Actualidad RT
Tras celebrar su rueda de prensa conjunta en Alaska, los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, fueron captados charlando distendidamente entre bambalinas. En el video, se ve a los mandatarios riendo y apretándose las manos.

La histórica reunión al más alto nivel entre Rusia y EE.UU. se celebró este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska. La cumbre comenzó con una reunión en formato ‘tres por tres’, en la que también participaron el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el asesor presidencial, Yuri Ushakov. Mientras, por parte de EE.UU., asistieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial presidencial, Steve Witkoff. La reunión se prolongó durante varias horas.

Durante la rueda de prensa, Putin destacó que las negociaciones resultaron detalladas y útiles y se celebraron en un ambiente constructivo y de mutuo respeto.

