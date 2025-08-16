Cumbre Trump-Putin concluye con la posibilidad de un reinicio significativo en las relaciones entre EE. UU. y Rusia

Compartir en

Tras finalizar la cumbre Trump-Putin, en Alaska, los mandatarios de ambas naciones ofrecieron una conferencia de prensa, en la que enfatizaron el carácter productivo del encuentro.

Sobre el conflicto en Ucrania, el presidente ruso destacó el interés de Estados Unidos, en lograr un consenso entre las partes.

En ese sentido, dijo que su país está interesado también en poner fin; pero necesita una solución sostenible para que la raíz del conflicto sea erradicada.

“Se deben eliminar todas las causas raíz de la crisis,” afirmó Putin, quien reiteró además que los acontecimientos en Ucrania guardan relación con la seguridad nacional de Rusia.

El dignatario ruso manifestó su esperanza en que los resultados alcanzados ayuden a aproximar la paz, y que “en Ucrania perciban adecuadamente los resultados de las negociaciones, y que dejen de socavar el proceso de paz”.

“Tarde o temprano debíamos pasar de la confrontación al diálogo”, subrayó el mandatario ruso, y agregó que su país está verdaderamente interesado en poner fin al conflicto ucraniano.

En sus declaraciones, Putin subrayó que las relaciones entre Moscú y Washington “han caído a su punto más bajo desde la Guerra Fría”.

Por su parte, el mandatario estadounidense agradeció a Rusia su disposición de alcanzar la paz. “Creo que tenemos un chance bastante bueno para alcanzar la paz, todavía no la hemos alcanzado, pero agradezco a Putin y su delegación por tratar de hacer todo lo posible por ello”, afirmó.

De igual manera, Trump aseguró que aunque han llegado a avances significativos, no se ha logrado un acuerdo completo, y anunció que la próxima reunión entre ambos tendrá a Moscú, capital de Rusia, como escenario.

“Creo que tuvimos una reunión muy productiva. Hubo muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo. La mayoría, diría yo. Un par de asuntos importantes en los que aún no hemos llegado, pero hemos avanzado“, precisó Trump.

Asimismo, aseguró que es falsa la acusación contra Rusia de una supuesta intervención en las elecciones estadounidenses. “Nosotros vamos a tener una oportunidad buena para trabajar juntos”, indicó, a la vez que subrayó que realizará llamadas a los líderes europeos, tal y como han acordado.

