Putin se arrodilla ante la tumba de los pilotos soviéticos en Alaska (+Video)

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 27 segundos

El presidente ruso, Vladímir Putin, depositó flores en la tumba de los pilotos soviéticos en Alaska después de mantener la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Pocas horas antes del histórico encuentro entre ambos líderes, Putin honró la hazaña de los pilotos soviéticos y estadounidenses en la ciudad rusa de Magadán, depositando flores en el Memorial de los Héroes de Alsib, una ruta aérea que conectaba Alaska y Siberia durante la Segunda Guerra Mundial.

‘Alsib’ sirvió como puente aéreo entre EE.UU. y la URSS, enviando equipo militar al Frente Oriental, y permitió ahorrar mucho tiempo en las entregas de aviones a los defensores soviéticos.

Visitas: 38