Putin: “Hemos establecido contactos directos muy buenos con Trump”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró tras su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que habían establecido buenas relaciones.

“Con el presidente Trump hemos establecido contactos directos muy buenos. Hemos hablado por teléfono en repetidas ocasiones y de manera franca”, afirmó el líder ruso durant la rueda de prensa conjunta. “Vemos el deseo de la Administración de EE.UU. y del propio presidente Trump de contribuir a resolver el conflicto ucraniano. Su voluntad de profundizar en el asunto y comprender sus orígenes“, añadió.

En este contexto, indicó que si Trump hubiera sido presidente de EE.UU. en 2022, el conflicto entre Rusia y Ucrania no habría iniciado. “Recuerdo que en 2022, durante los últimos contactos con la administración anterior, intenté convencer a mi ex homólogo estadounidense de que no era necesario llevar la situación a una que, tras su inicio, pudiera tener graves consecuencias en forma de acciones militares“, señaló.

“Y entonces dije directamente que era un grave error. Y hoy escuchamos al presidente Trump decir: ‘Si yo hubiera sido presidente, no habría habido guerra’. Creo que eso realmente era”, continuó.

La histórica reunión al más alto nivel entre Rusia y EE.UU. se celebró este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska.

La cumbre comenzó con una reunión en formato ‘tres por tres’, en la que también participaron el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el asesor presidencial, Yuri Ushakov. Mientras, por parte de EE.UU., asistieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial presidencial, Steve Witkoff. La reunión se prolongó durante varias horas.

