Acercamiento historiográfico a la enseñanza musical en Cuba

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 15 segundos

A propósito de la Jornada del Educador, aquí exponemos algunos apuntes sobre la enseñanza musical. El estudio de la música y su enseñanza es imprescindible para comprender la contemporaneidad musical. Constituye un porcentaje muy alto de la música que circula y se escucha, su especificidad y multitextualidad, ella conecta con el análisis de factores musicales, además de los sociales, estéticos y contextuales, que aportan una mirada más completa para entender el pasado y el presente.

Una de las primeras expresiones en este sentido lo tenemos con el Conservatorio de Música de La Habana, que se inauguró el 1ro de octubre de 1885 bajo la dirección del pianista holandés Hubert de Blank, tomando como patrón el sistema de enseñanza europeo. Otro hecho a señalar fue la fundación de la Academia Municipal de La Habana, el 2 de octubre de 1903, con carácter oficial, quedando adscripta a la Banda Municipal de La Habana, dirigida por el maestro Guillermo Tomás, con el propósito de garantizar la enseñanza gratuita a la juventud que tuviera condiciones musicales. Desde aquella época hasta la actualidad la enseñanza musical en los diferentes niveles: elemental, medio y superior ha transcurrido en ascenso y ha forjado disímiles exponentes a nivel mundial para orgullo de la nación.

En el texto La música en Cuba de Alejo Carpentier, se aborda el desarrollo histórico de la música cubana y hace alusión a los músicos dedicados a la enseñanza, José Ardévol (1969), Carmen Valdés (1986) y Edgardo Martín (1971) quienes también analizan el desarrollo histórico de la música cubana. En el caso de Martín, este “(…) realiza una síntesis histórica de la enseñanza de la música de 1605 a 1960”.

En este sentido, existieron diversas instituciones y formatos donde la enseñanza musical, prevaleció, algunos de estos fueron: las bandas de música, el teatro, las academias de baile (primeros centros de educación musical, formando instrumentistas y compositores, así como el gusto musical de los feligreses), las capillas de música de las catedrales de Santiago de Cuba y La Habana, los liceos, las academias y las sociedades musicales.

Todo lo anterior posibilitó que, desde el siglo XIX, se formaran compositores e instrumentistas, muchos de los cuales trascendieron universalmente.

Voces autorizadas como el pianista Frank Fernández expone sus criterios: La música nació como una necesidad del hombre, como una expansión del espíritu, como una oración, como un medio de comunicación, como un lenguaje en sí mismo y después vinieron hombres más adelantados en su intelecto que le pusieron nombres a esos signos, y a esos silencios. Y entonces comenzó a enseñarse eso que ya era la música en las academias. (Conversación sostenida cuando estaba escribiendo el libro sobre su vida y obra Elegido del piano)

La música cubana actual ha llegado a las nuevas generaciones después de un largo proceso de elaboración, pasando por una serie de estilos, modas y tendencias que han caracterizado géneros y épocas. Los factores de cambio están a veces determinados por migraciones internas y externas. En la actualidad la juventud es decisiva en el proceso del gusto musical, asimila todo lo nuevo, lo elabora y lo sintetiza, y determina la evolución de todo lo tradicional.

Diferentes autores en el plano internacional y nacional han fundamentado el papel de la música en la formación multilateral del hombre, lo que ha servido de base para profundizar y sistematizar la contribución de cada uno de los componentes de la educación musical al desarrollo de las esferas cognoscitiva, afectiva y psicomotora de la personalidad y su influencia en la conducta.

Desde el punto de vista práctico se ha comprobado el efecto de la música en el sujeto del proceso educativo. Este conocimiento es un instrumento esencial en la labor del docente. Los temas psicológicos medulares y su relación con el aprendizaje de la música contrarrestan en gran medida la enseñanza reproductiva y mecánica de la música, así como, las muestras de subvaloración de esta especialidad en el marco de la escuela general.

Visitas: 1