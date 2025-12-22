José, educador cienfueguero con méritos internacionalistas

Compartir en

La educación, primordial en la vida de las personas, la lleva en el corazón José Luis Rodríguez, director de Media Superior en la Dirección General de Educación Cienfuegos, quien acaba de regresar de cumplir su segunda misión internacionalista en la República de Honduras.

Este educador, de 50 años de edad y la mitad de la vida dedicada al sector permaneció en el país hermano casi dos años, con el Programa Nacional de Alfabetización José Manuel Flores, conocido como Yo Sí Puedo, un hito en Honduras declarada Libre de Analfabetismo.

“Yo estaba como Asesor Metodológico del Programa, refiere, la función era preparar las estructuras de dirección y a las personas que iban alfabetizar a los hondureños, que son los llamados Facilitadores.

“Me sentí muy bien porque Honduras tiene muchas características semejantes con Cuba y me correspondió trabajar con cuatro municipios en zonas montañosas bien complicado, límite con El Salvador”.

Tarea de la brigada cubana, con más de 120 colaboradores y diez doctores cumplida exitosamente y opiniones muy buenas, igual que en su primera bonita misión de tres años en la República Popular de Angola, donde José colaboró en un Politécnico Agrario del municipio Andulo, en la provincia Bie, además de ser Jefe de una Brigada Educativa.

¿Cómo valora la Educación?

“Una de las tareas más nobles y humanas que existen, afirma, y si volviera a nacer volvería a ser educador.

“Quiero desearle en la Jornada del Educador, una felicitación especial a la Brigada Educativa de Honduras, manifiesta, y a todos los que colaboran con el Sistema Educativo, porque el que quiera preparar a los jóvenes, a la población, tiene siempre que contar con la educación”.

