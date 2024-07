26 de Julio, la historia por asalto

Compartir en

Nuevamente la historia convoca. Exactamente han transcurrido 71 años desde que un grupo de jóvenes, la generación del centenario del Apóstol de la independencia de Cuba, tomara por asalto el Cuartel Moncada, de Santiago de Cuba y el Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad de Bayamo.

Ningún otro motivo más que el amor a la Patria y la certeza de que su libertad solo podría ser conquistada por sus propios hijos a golpe de coraje y valentía, movió a aquellos muchachos venidos de diferentes partes del país para tomar por asalto una fortaleza casi inexpugnable y con una guarnición bien dotada.

No fueron ni locos ni suicidas; tan solo jóvenes cubanos dispuestos a ofrendar sus vidas en pos de que la Patria toda tuviera un devenir mejor para cada uno de sus hijos. Bien conocido es que la acción planificada no terminó en victoria: no pocos cayeron en combate, otros fueron salvajemente torturados y ultimados; otros guardaron prisión, una prisión fecunda —como lo definiera Fidel— y que los fortaleció en sus convicciones e ideales.

Esos mismos jóvenes constituyeron el núcleo de los expedicionarios del Yate Granma y de lo que luego fuera el Ejército Rebelde. También muchos de ellos constituyen hoy la generación histórica de la Revolución, cuyo ejemplo es guía y acicate para continuar adelante en medio de las complejidades actuales.

Tal sucesión de hechos, da la exacta medida de que, con las acciones del 26 de Julio; tal vez sin proponérselo, los jóvenes asaltantes abrían el camino a una nueva etapa de lucha luego de la cual comenzaría a cambiar la vida del pueblo.

Con su gesto desprendido y heroico, los muchachos del Moncada tomaron por asalto la historia; no hay lugar a las dudas y esa constante ha marcado el paso de la existencia de la Revolución Cubana, desde siempre acosada por el imperialismo y también —desde siempre— defendida contra todos los obstáculos que no han sido pocos.

Cada día, desde el incesante batallar por una Cuba mejor hacemos honor a quienes hace 71 años ofrendaron sus vidas por una Patria Libre; cada día, con nuestro accionar tenemos el inmenso compromiso de seguir tomando por asalto a la Historia para construir un presente y futuro mejores.

