Zuckerberg revela las presiones de la Administración Biden para censurar contenidos

“La presión del Gobierno fue errónea y lamento que no hayamos sido más francos al respecto”, señala el dueño de Meta

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta*, reveló este lunes que la Administración de Joe Biden presionó a la compañía para que censurara publicaciones sobre el coronavirus en sus redes sociales.

En 2021, altos funcionarios de la Administración, “incluida la Casa Blanca, presionaron repetidamente” a los equipos de Meta “para que censuraran ciertos contenidos relacionados con el covid-19, incluidos el humor y la sátira, y expresaron mucha frustración […] cuando no estábamos de acuerdo”, señaló Zuckerberg en una carta dirigida al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan.

Si bien indicó que la decisión sobre si bajar o no ese contenido fue de Meta, “la presión del Gobierno fue errónea y lamento que no hayamos sido más francos al respecto”. Reconoció, además, que entonces se tomaron algunas decisiones que “con el beneficio de la retrospectiva y la nueva información” la empresa no tomaría hoy.

“Como les dije a nuestros equipos en ese momento, creo firmemente que no debemos comprometer nuestros estándares de contenido debido a la presión de cualquier Administración en cualquier dirección, y estamos listos para contraatacar si algo así vuelve a pasar”, agregó.

Censura durante la campaña electoral de 2020

En la misiva, el dueño de Meta admitió que la compañía llegó a incurrir en censura, cuando previo a las elecciones presidenciales en EE.UU. en 2020, tras las advertencias del FBI acerca de “una posible campaña de desinformación rusa”, restringieron la información sobre “acusaciones de corrupción que involucraban a la familia del entonces candidato demócrata, Joe Biden”, mientras esperaban a la revisión sobre su veracidad. “Desde entonces ha quedado claro que el informe no era desinformación rusa y, en retrospectiva, no deberíamos haber restringido la historia“, dijo, asegurando que la compañía ha cambiado las políticas para asegurarse “de que esto no vuelva a suceder”.

Asimismo, Zuckerberg subrayó su intención de mantenerse neutral en los comicios de noviembre, después de que fuera acusado de influir en las pasadas elecciones. “Sé que algunas personas creen que mi trabajo benefició a un partido sobre otro”, dijo en referencia a la Iniciativa Chan Zuckerberg, que tenía como objetivo garantizar que la gente tuviera los recursos necesarios para poder votar “de forma segura” durante la pandemia. Ahora “mi objetivo es mantenerme neutral y no desempeñar ningún papel […] por lo tanto, no planeo hacer contribuciones similares este ciclo [electoral]”, sostuvo.

