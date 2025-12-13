Vuelo directo Shanghai-Buenos Aires, nuevo corredor aéreo meridional con gran potencial de interconexión

Compartir en

En la madrugada del viernes, el tercer vuelo directo de regreso que conecta China y Argentina despegó de Buenos Aires, la capital argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Pudong, en Shanghai, marcando la exitosa culminación de la primera semana de operaciones de esta “ruta meridional” que atraviesa tres continentes y cubre aproximadamente 20.000 kilómetros.

El tercer vuelo refleja la fluidez de la operación ya normalizada y la liberación inicial del potencial del mercado. Esta ruta “Shanghai—Auckland—Buenos Aires”, operada por China Eastern Airlines, no solo ha batido el récord de la ruta comercial más larga del mundo, sino que, como un puente aéreo tendido entre el hemisferio Sur y Asia Oriental, está activando un profundo potencial de intercambio de personas, comercio y cultura.

DE LA NOVEDAD A LA NORMALIDAD

En la madrugada del 4 de diciembre, un avión de China Eastern Airlines despegó del aeropuerto de Pudong en Shanghai y, tras una escala en Auckland, Nueva Zelanda, continuó rumbo a Buenos Aires, marcando el inicio oficial de esta ruta directa. Con ello se cubrió el vacío histórico de vuelos directos entre Shanghai y las principales ciudades de América del Sur y se abrió un “corredor meridional” que conecta con el otro lado del océano.

Debido a la distancia extremadamente larga y las limitaciones de rendimiento de las aeronaves, anteriormente era prácticamente imposible volar directamente de China a América del Sur, lo que obligaba a realizar múltiples escalas. La nueva ruta acorta significativamente el viaje que antes duraba casi 30 horas, no solo haciendo el trayecto más corto y consumiendo menos tiempo, sino también reduciendo el impacto del desfase horario en los pasajeros durante las conexiones.

La alta tasa de ocupación del 96 por ciento registrada en el vuelo inaugural presagiaba el entusiasmo del mercado. Al llegar al tercer vuelo, este entusiasmo está pasando de la “novedad” a una planificación de viajes y negocios más pragmática.

Liu Yanan, asistente del gerente general del Departamento de Ingresos de Red del Comité de Marketing de China Eastern Airlines, comentó que recientemente ha habido un aumento notable en las consultas de empresarios sudamericanos que desean viajar a China a través de esta ruta para estudiar el mercado o asistir a ferias. La nueva conexión no solo acorta la distancia geográfica, sino también la distancia psicológica y el costo de oportunidad, presionando el “acelerador” para impulsar los intercambios entre pueblos y las interacciones comerciales entre los dos países, e incluso entre China y toda la región sudamericana.

DEL “REGALO INAUGURAL” AL FLUJO ESTABLE

Según Fu Damao, subdirector general de la cadena de frío de China Eastern Airlines Logistics, el primer vuelo de regreso transportó a China, en la bodega del avión de pasajeros, 2,1 toneladas de cerezas argentinas de la empresa Extraberries y 10,5 toneladas de salmón fresco chileno de Blumar, uno de los principales productores de salmón de la región sur de Chile. Estos productos sudamericanos de calidad fueron recibidos por los internautas con un “regalo inaugural del vuelo directo”.

De acuerdo con los últimos datos operativos, el volumen de carga del segundo vuelo de ida aumentó un 76,6 por ciento respecto al vuelo inaugural, con un crecimiento significativo en mercancías de comercio electrónico e instrumentos de precisión. Los vuelos de regreso segundo y tercero continuaron transportando de manera estable productos frescos de alta calidad de América del Sur, demostrando la capacidad comercial sustancial de esta “ruta de la seda aérea”.

Para Hernán De Bellis, director Ejecutivo de Extraberries, la posibilidad de contar con un enlace directo representa un cambio sustancial para un producto como la cereza, cuyo mayor valor está asociado a la frescura y a la capacidad de llegar en condiciones óptimas a un mercado altamente competitivo como el chino.

“Resulta muy positivo sobre todo porque nuestro principal atributo es la frescura de nuestra fruta, y tener un vuelo directo que pueda mantener de la mejor manera la calidad, sabor y apariencia de las cerezas, es un diferencial que Extraberries busca todo el tiempo para brindar un mejor producto al consumidor”, señaló De Bellis en entrevista con Xinhua.

Con la ruta directa Shanghai-Buenos Aires ya operativa, Extraberries identifica nuevas oportunidades de crecimiento con la planificación de nuevos modelos de distribución hacia retails, plataformas de comercio electrónico y clientes que requieren entregas rápidas y precisas en la última milla.

“Para Extraberries, se abre la oportunidad de abastecer ‘retails’, ecommerce y variados clientes que necesitan tener la logística de última milla asegurada en los tiempos de arribo, además de mantener la frescura de las frutas”, destacó De Bellis.

De Bellis explicó que, basándose en la ruta del vuelo directo, muchas empresas argentinas ven a Shanghai como un centro logístico para ingresar a todo el mercado asiático, facilitando así la expansión a mercados que antes eran casi inalcanzables para las empresas argentinas.

En opinión de Fu Damao, la drástica reducción del tiempo y el modelo de “un solo avión hasta el destino” reducen efectivamente el riesgo de daño a la carga y mejoran la confiabilidad de la cadena de suministro. Considera que el significado de la nueva ruta radica en proporcionar una solución logística estable, eficiente y con mejor relación costo-beneficio.

Aprovechando las ventajas de la “interacción pasajeros-carga” y la quinta libertad de tráfico aéreo, se espera que esta ruta pueda transportar de manera estable entre 80 y 100 toneladas de productos sudamericanos de calidad a China cada mes, aseveró Fu Damao.

DE LA CONEXIÓN DE RUTAS A LA CONVIVENCIA MULTISECTORIAL

La apertura de la ruta no es la meta final, sino el punto de partida para una cooperación integral más profunda. China Eastern Airlines ya ha firmado un acuerdo con Aerolíneas Argentinas para cooperar en más de 50 rutas mediante código compartido y otras formas de modalidades, con el fin de ampliar aún más la red en todo el mundo.

En ese sentido, profesionales del sector turístico chino y argentino coincidieron en que la conexión de rutas permitirá un apoyo más eficiente para los intercambios de personas en eventos deportivos, foros académicos y promociones turísticas, lo que podría generar un “efecto combinado”. Se espera que la cooperación en múltiples áreas como comercio, turismo, cultura, deportes y exposiciones dé lugar a este “efecto combinado”.

Celeste Toricez y Feng Ziqian, especialistas en turismo chino-argentino, colaboran con agencias locales para ofrecer viajes y experiencias diferenciadas como cenas-show de tango y recorridos alternativos a los circuitos turísticos tradicionales de Argentina, un segmento que se ve reforzado por la nueva conectividad.

“La temporada baja del hemisferio norte es una ventaja para atraer a turistas chinos con alto poder adquisitivo que buscan destinos únicos; Argentina, al ser un destino lejano, se convierte en un lugar atractivo para estos viajeros, y nosotros les ofrecemos información clave para que su experiencia sea segura y enriquecedora”, explicaron a esta agencia.

Desde la emoción del vuelo inaugural hasta la serenidad del aterrizaje del tercer vuelo, esta ruta comercial más larga del mundo se está integrando rápidamente en la red de aviación global y el sistema económico-comercial.

En opinión de Liu Yanan, esta ruta de vuelo directo no es solo un atajo que ahorra varias horas de tiempo de vuelo, sino un puente tridimensional que promueve el intercambio de personas, la reciprocidad comercial y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones. A medida que aumente la frecuencia de los vuelos y se profundicen los niveles de cooperación, este “puente aéreo” tendido entre el Sur Global liberará constantemente su potencial de interconexión.

Contribuyeron también a esta información los corresponsales de Xinhua Li Jiaxu en Beijing, Wang Zhongyi en Buenos Aires y Di Chun en Shanghai

