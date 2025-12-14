Estados Unidos: muertos y heridos por tiroteo en la Universidad de Brown

Compartir en

Se ha reportado un tirador activo en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island.

Al menos dos personas murieron y ocho se encuentran hospitalizadas en estado crítico pero estable, comunicó la universidad.

⚡️ACTUALIZACIÓN⚡️ 🚨⚠️ Equipos de emergencia ingresaron al campus de la Universidad de Brown ante el reporte de una posible situación de tirador activo en la ciudad de Providence, estado de Rhode Island.https://t.co/dHOQlxNhHJ https://t.co/vRr4ub8WEV pic.twitter.com/yZ2QtAhZTM — RT en Español (@ActualidadRT) December 13, 2025

Donald Trump se pronunció sobre el tiroteo, afirmando que el sospechoso fue detenido. Pero poco después rectificó, aclarando que la universidad había desmentido que hubiera algún detenido, como había comunicado inicialmente la institución. “El sospechoso NO está bajo custodia“, escribió.

Al mismo tiempo, el presidente calificó el incidente como “una vergüenza”. “Me han informado detalladamente sobre la situación en la Universidad de Brown. ¡Qué terrible! Y ahora solo podemos rezar por las víctimas, por aquellos que, al parecer, resultaron gravemente heridos. Les informaremos más adelante sobre lo que está sucediendo. Es una vergüenza“, subrayó Trump a los reporteros.

El director del FBI, Kash Patel, aseguró que personal de la agencia se encuentra en el lugar de los hechos y presta asistencia a otros organismos. “Pondremos a su disposición todos los recursos necesarios. Por favor, oren por todos los involucrados. Actualizaremos la información a medida que podamos”, declaró.

Comunicado de la universidad

“Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La Policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Continúen refugiándose en este momento […] Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso”, comunica la universidad en un mensaje de una alerta.

La universidad aseveró que la Policía aún no capturó a ningún sospechoso y continúa la búsqueda. “Brown está coordinando con varias agencias del orden público en el lugar. Emergencias médicas en el lugar”, reza el comunicado.

La institución educativa también instó a que las personas que se encuentran en la zona afectada corran, se evacuen de forma segura si pueden, se escondan si no es posible evacuarse y, solo como último recurso, ofrecer resistencia.

❗️❗️Al menos dos personas murieron y varias más resultaron heridas en un tiroteo este sábado en la Universidad de Brown en la ciudad de Providence (Rhode Island, EE.UU.), reportó un funcionario policial, citado por AP.https://t.co/DfAYfOBOg2 pic.twitter.com/ExcSOuKWwP — RT en Español (@ActualidadRT) December 13, 2025

