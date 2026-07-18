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Voleibol masculino cubano asegura permanencia en la élite

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Cuba venció hoy 3-0 a Canadá en la tercera semana de la Liga de Naciones de voleibol masculino y aseguró su permanencia en la élite mundial con autoridad.

En el pulso de redes tensas y saques como relámpagos, los dirigidos por Jesús Cruz desarmaron a los norteamericanos con parciales de 25-22, 25-21 y un vibrante 29-27 que cerró la faena.

El conjunto caribeño creció desde un primer set equilibrado hasta imponer su ley en ataque y bloqueo, mientras en el tercer episodio resistió el asedio rival en los puntos decisivos.

Las cifras contaron una historia de dominio con 11 bloqueos por seis, cinco aces por dos y una recepción más sólida, además de 42 puntos por ataque frente a 40, diferencia breve en números pero amplia en sensaciones.

Miguel Ángel López lideró la ofensiva con 16 unidades y Marlon Yant lo secundó con 14, en tanto por Canadá destacaron Ryan Varga con 15 y Brodie Szwarc con 11, insuficientes ante el empuje antillano.

El triunfo empujó a Cuba hasta el puesto 15 del ranking de la FIVB y dejó a Canadá en el 16, giro simbólico de una batalla directa.

Con la permanencia sellada, la escuadra cubana enfrentará a Italia en su último compromiso preliminar, con la oportunidad de cerrar la semana japonesa con otra página de voleibol convincente.

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Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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