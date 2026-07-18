Voleibol masculino cubano asegura permanencia en la élite

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Cuba venció hoy 3-0 a Canadá en la tercera semana de la Liga de Naciones de voleibol masculino y aseguró su permanencia en la élite mundial con autoridad.

En el pulso de redes tensas y saques como relámpagos, los dirigidos por Jesús Cruz desarmaron a los norteamericanos con parciales de 25-22, 25-21 y un vibrante 29-27 que cerró la faena.

El conjunto caribeño creció desde un primer set equilibrado hasta imponer su ley en ataque y bloqueo, mientras en el tercer episodio resistió el asedio rival en los puntos decisivos.

Las cifras contaron una historia de dominio con 11 bloqueos por seis, cinco aces por dos y una recepción más sólida, además de 42 puntos por ataque frente a 40, diferencia breve en números pero amplia en sensaciones.

Miguel Ángel López lideró la ofensiva con 16 unidades y Marlon Yant lo secundó con 14, en tanto por Canadá destacaron Ryan Varga con 15 y Brodie Szwarc con 11, insuficientes ante el empuje antillano.

El triunfo empujó a Cuba hasta el puesto 15 del ranking de la FIVB y dejó a Canadá en el 16, giro simbólico de una batalla directa.

Con la permanencia sellada, la escuadra cubana enfrentará a Italia en su último compromiso preliminar, con la oportunidad de cerrar la semana japonesa con otra página de voleibol convincente.

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