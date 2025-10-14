Visita Cuba jefe del Estado Mayor General del Congo

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 38 segundos

El general de cuerpo de ejército Roberto Legrá, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), recibió oficialmente hoy al general de división Guy Blanchard Okoi, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del Congo.

En el mausoleo de El Cacahual, el también jefe del Estado Mayor General de las FAR ofreció a la delegación visitante una detallada explicación sobre la historia, el simbolismo y la arquitectura del mausoleo, destacando su valor como espacio sagrado dedicado al recuerdo de quienes entregaron su vida por la Patria.

El general congolés depositó una ofrenda floral en homenaje a los héroes de la independencia cubana, en gesto de respeto y admiración de su Gobierno hacia la historia de lucha del pueblo cubano.

Como parte de su estancia en Cuba, la delegación congolesa tiene previsto visitar sitios de interés histórico y cultural, así como unidades y entidades de las FAR, con el propósito de fortalecer los vínculos de cooperación y amistad entre ambas naciones, informó Radio Rebelde.

El Cacahual atesora los restos del lugarteniente general Antonio Maceo y su ayudante el capitán Francisco Gómez Toro, así como los de otros patriotas cubanos.

Visitas: 0