Vilma Espín en el corazón de los círculos infantiles

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 16 segundos

Abril es un mes de memorias encendidas para la Revolución Cubana. Entre sus fechas trascendentales, está incluida el nacimiento de Vilma Espín Guillois, heroína de la sierra y el llano, cuya obra noble e imperecedera sigue marcando el camino de la dignidad femenina en la Isla.

A 96 años de su natalicio, y en vísperas del aniversario 65 de la creación de los círculos infantiles, la provincia de Cienfuegos se vistió de ternura y gratitud. Desde la institución educativa Soldadito de la Revolución, en la capital provincial, niños, familiares y educadoras protagonizaron una emotiva velada dedicada a la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas.

Fue Vilma, por encargo del Comandante en Jefe Fidel Castro, quien impulsó la creación de los círculos infantiles, un sueño hecho realidad que transformó la vida de las mujeres cubanas. Al abrir las puertas a estos centros de cuidado y aprendizaje temprano, se allanó el camino para la incorporación plena de la mujer al trabajo, la independencia económica y la estabilidad familiar.

Hoy, esos espacios siguen siendo hogares de educación integral donde los más pequeños, desde edades tempranas, adquieren hábitos, costumbres y normas de conducta. Son, además, una guía para los padres en la compleja y hermosa tarea de orientar a sus hijos.

En Cienfuegos, la velada reunió a distintas generaciones. Abuelas que fueron aquellas primeras madres beneficiadas por los círculos, jóvenes educadoras que mantienen viva la esencia de Vilma, y niños que con flores, canciones y dibujos le dijeron presente a la heroína del amor y la lucha.

“Vilma está en el corazón de los círculos infantiles”, expresaron los más pequeños durante el homenaje.

“Su legado nos inspira a cuidar y formar a las nuevas generaciones con los mismos valores de justicia, ternura y revolución que ella nos enseñó”, expresó Alfonso Efraín Cruz Ferreira, director General de Educación en el territorio.

Todavía, después de más de seis décadas queda la certeza de que, donde hay un círculo infantil, hay un pedazo del alma inmortal de Vilma Espín Guillois.

Visitas: 3