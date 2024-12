Víctor Manuel González Ravelo: una historia de energía y constancia

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 8 segundos

La historia de Víctor Manuel González Ravelo habla de constancia y de un afán incesante por escribir cada día el mejor renglón en su hoja de servicio. Especialista A en Redes y Sistemas, desde hace 14 años se cuenta en la nómina de trabajadores de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos, pero antes de llegar aquí anduvo distintos caminos en su recorrido laboral. Su estreno fue allá por 1981, en la Empresa de Fertilizantes Nitrogenados, donde permaneció por cuatro lustros.

“Comencé de ayudante de mecánico y en diez años me hice ingeniero termoenergético y mecánico A en industriales”, relata Víctor Manuel a 5 de Septiembre.

Décadas de esfuerzo arduo en aquel lugar dejaron huellas en el cuerpo de Carlos Manuel: su salud se quebrantó. Dos hernias discales lo separaron de la fábrica y de todo trabajo por tres años. Luego de la rehabilitación, regresó al mundo laboral, pero en un escenario diferente: la sede del Gobierno municipal lo acogió en calidad de energético y allí permaneció por dos años.

Luego vino una estadía en el Citma y en Administración Portuaria hasta que llegó al Ministerio de Turismo y comenzó un nuevo bregar como energético en el Hotel Unión, de esta ciudad. Fue entonces cuando el vaivén de la vida sacó otra vez a Carlos Manuel de la órbita en que se movía. Por una estrategia de país, las personas que se desempeñaban en cargos como el suyo quedaron disponibles y él decidió tocar las puertas de la Empresa Eléctrica.

“Aquí comencé en la Dirección técnica, para atender la parte de Calidad e implementar el Sistema de Gestión de la Calidad. Empecé a organizar todos los procedimientos y normas y tuvimos logros con ello. Hoy esta Dirección es una de las áreas de la entidad destacada en ese tema”, comenta y añade que el 2014 marcó otro giro en su trayectoria, pues ese año pasó a trabajar en el área de transformadores, en la cual permanece hasta el presente.

A través del tiempo, la superación ha sido una constante en su vida laboral. Comenzó de ayudante de mecánico, se hizo ingeniero, tiene una Maestría… ¿Qué importancia le concede a la capacitación y a la autopreparación?

“Lo es todo. Si uno no tiene la intención de superarse se queda estancado. Y ese interés es propio, debe partir de uno mismo, no de que te lo ordenen. Es necesaria la autosuperación, debes saber que, si no aprendes, te quedas atrás. Siempre he tenido el principio de que el aprendizaje tiene que ser permanente y dondequiera que estoy trato de hacer las cosas con la mayor calidad posible. No busco ser el mejor, sino hacer lo mejor que puedo.

“Mis compañeros en la Universidad solían decirme que yo estudiaba para el “5”, pero yo respondía que de ninguna manera; yo estudiaba para aprender, pues si no estudias, no aprendes. Yo hice la Universidad en curso para trabajadores y ello implicaba un esfuerzo superior, porque después del trabajo debía compartir la atención a la casa, la esposa (estudiante universitaria también) y los hijos con el estudio.

¿Cree que la población percibe la labor de ustedes?

“Creo que sí lo percibe. Por ejemplo, quienes fueron a colaborar a Artemisa eran trabajadores de la parte técnica. Nosotros estamos en contacto con la comunidad, ver las averías, repararlas. Cuando hay un problema y se va la corriente en un barrio, por ejemplo, allí vamos y la población puede constatar nuestro desempeño”.

Satisfecho con cuanto hace, Carlos Manuel encuentra firme asidero en la familia que ha construido. Su influjo de alguna manera alumbra el bregar de sus hijos: ingeniero informático, el mayor; técnico medio en Contabilidad, la menor. “Siempre le hemos inculcado la necesidad de prepararse, ser honestos, en primer lugar, tener disciplina y, repito, dar lo mejor. Ese es mi lema”.

Visitas: 0