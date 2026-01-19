Venezuela: Verdades y mentiras sobre democracia, pobreza y emigración (+Video)

Compartir en

Los grandes medios acallan toda voz que de apoyo al Gobierno venezolano y a su presidente, secuestrado por EEUU, Nicolás Maduro.

El asesinato, para ejecutar dicho secuestro, de más de cien personas, o es censurado o reducido a un mero detalle informativo. Mientras, tertulias y entrevistas de televisión y radio, artículos y reportajes de prensa justifican la barbarie, el terror y la destrucción del derecho internacional por parte del Gobierno de Donald Trump.

La apología del terrorismo de estado goza de semejante impunidad gracias a la lluvia fina de mentiras, durante años, sobre la opinión pública internacional. Repasemos.

1. Venezuela es una dictadura. Falso.

Venezuela es el país con más procesos electorales del mundo, 32 en el período del chavismo.

En las elecciones legislativas de mayo, por ejemplo, compitieron 54 fuerzas políticas, con campañas abiertas y libertad plena de expresión.

Venezuela desarrolla uno de los modelos de democracia más participativos del mundo. Además de los comicios convencionales, hay 4 consultas populares anuales que, en cada comunidad, deciden, de manera directa, los proyectos y obras públicas que el Estado debe ejecutar.

2. El chavismo ha destruido la economía. Falso.

Desde 2015, el Gobierno de EEUU ha aplicado a Venezuela cerca de mil sanciones económicas, expropiado empresas públicas y congelado sus cuentas y activos en el exterior. Para 2019, el país había perdido el 99 % de todo el ingreso en divisa, con un retroceso de un 70 % en el PIB. Nada más parecido a una guerra.

Sin embargo, tras seis años de hecatombe social, Venezuela logró construir nuevas alianzas económicas nacionales e internacionales, y desde 2022 la economía crece a un ritmo del 6 %, con logros palpables como la soberanía alimentaria casi total.

3. La pobreza es culpa del Gobierno. Falso.

En la primera etapa de la Revolución Bolivariana, con Hugo Chávez en la presidencia, la pobreza se redujo en un 47 %. La causa: nuevas leyes soberanas como la de Hidrocarburos, que dieron al Estado el control real de los ingresos petroleros. Estos comenzaron a financiar las llamadas “misiones sociales”, en economía popular, vivienda, educación, cultura o deporte, muchas en colaboración con Cuba.

Pero el bloqueo económico destruyó los fondos petroleros que financiaban estos programas, causando un repunte notable de la pobreza, la pérdida del valor de los salarios y pensiones, una gigantesca inflación y la paralización de la economía.

4. La oposición está perseguida. Falso.

La extrema derecha, liderada por María Corina Machado, ha optado por el boicot en la mayoría de los procesos electorales recientes.

Es una oposición no democrática, que no solo apoya las sanciones y la invasión de su país por EE.UU. Además, ha organizado varios golpes de estado e intentos de magnicidio, y ha impulsado la violencia extrema en las calles, contra el orden constitucional. En 2024, estos actos causaron la muerte de 27 policías y militantes chavistas.

Su violencia y su colaboración con una potencia enemiga (no la expresión de “opiniones”) son la causa del encarcelamiento de quienes son presentados como “presos políticos”.

5. Maduro se robó las elecciones presidenciales. Falso

En julio de 2024, la oposición de ultraderecha y los servicios de inteligencia de EEUU orquestaron una gran operación para robar las elecciones presidenciales: lanzaron un gran ciberataque que paralizó el recuento de votos y, simultáneamente, divulgaron en la prensa mundial la mentira de su victoria electoral.

Días más tarde, el Tribunal Supremo de Justicia comenzó una investigación, para la cual solicitó las actas electorales a todas las formaciones políticas. 38 partidos de toda ideología las presentaron, salvo la Plataforma Unitaria Democrática de Edmundo González y María Corina Machado.

En estos días, millones de personas llenan las calles de Venezuela en respaldo a Maduro, sin un solo acto de apoyo a la intervención de EEUU. El propio Donald Trump ha afirmado que Machado “no tiene apoyo ni respeto” dentro de Venezuela. Pero ¿no decían que su formación ganó las elecciones?

6. China y Cuba han invadido Venezuela. Falso.

China es una de las claves del ataque de EEUU contra Venezuela. Son los acuerdos de extracción y venta de petróleo, empleando el yuan, la moneda china, los que Trump trata, por todos los medios, de destruir.

En el caso de Cuba, desde el año 2000 existe un Convenio Integral de Cooperación con Venezuela, paradigma de colaboración Sur-Sur. Cuba recibe petróleo y, a cambio, aporta servicios, principalmente de salud, en beneficio de comunidades venezolanas de menores recursos.

Además, ayuda en materia de seguridad: el 3 de enero 32 militares cubanos que protegían a Maduro, fueron asesinados por EEUU durante su secuestro. Pero es totalmente falso que haya tropas cubanas en Venezuela. De existir, hace años que habrían sido fotografiadas por los satélites norteamericanos.

7. El Gobierno provocó la expulsión de millones del país. Falso.

Antes del bloqueo económico, en pleno chavismo, Venezuela era un país receptor de emigración. Por ejemplo, cinco millones de colombianas y colombianos huidos de la miseria y la violencia. Pero el bloqueo de EEUU, al igual que en Cuba, provocó que millones de personas tuvieron que salir del país en busca de una vida mejor.

Al igual que en el caso cubano, la Casa Blanca y los medios a su servicio han construido una narrativa victimista y falsaria sobre personas “refugiadas”, “perseguidas” o “huidas” de su país .

La venezolana y la cubana son emigraciones forzadas, sin duda. Pero no por Caracas o La Habana, sino por Washington. Aunque, debido a la guerra psicológica en medios y redes, una parte esté aplaudiendo ahora a su propio verdugo.

Un verdugo, por cierto, que aún… no ha ganado la guerra.

En video, Venezuela: Verdades y mentiras sobre democracia, pobreza y emigración

