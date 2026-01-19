Irán agradece al pueblo la neutralización de conspiraciones enemigas

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 49 segundos

Jefes de los tres Poderes de Irán saludan a la nación por neutralizar “las más complejas” conspiraciones de los enemigos contra la unidad de la República Islámica.

En una carta dirigida este lunes a los iraníes, el presidente del país, Masud Pezeshkian, el jefe del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y la máxima autoridad del Poder Judicial, Qolam Hosein Mohseni Eyei, han agradecido al pueblo “noble y perspicaz, que ha tenido y sigue teniendo la conciencia necesaria para neutralizar las más complejas conspiraciones de los enemigos contra la unidad de un Irán fuerte e independiente”.

Al señalar que la historia del país está colmada de la “resistencia y valentía” de los iraníes para mantener “la independencia, la soberanía y la unidad” nacional, la misiva elogia “la lucidez” del pueblo de Irán al distinguir entre los manifestantes y los instigadores del caos

“La lucidez del querido pueblo de Irán al diferenciar entre los manifestantes y los instigadores del caos, junto con la responsable entrega de los defensores del país —incluidos las fuerzas del orden, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica [CGRI] y los basiyíes —, frustró el vil plan de los artífices de este escenario”, apostilla el comunicado.

Asimismo, ha prometido una investigación para identificar las “causas y raíces” de los actos de los terroristas y “aplicar un castigo firme y decisivo a los asesinos y sediciosos terroristas”.

Según el documento, el Gobierno se ha comprometido a “actuar con unidad, solidaridad y sinergia en la resolución de los problemas económicos y de subsistencia, así como en la garantía de la seguridad pública”, siguiendo las directrices del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, aprovechando las capacidades de las élites y de los intelectuales del país.

Las autoridades iraníes han señalado la implicación directa de Estados Unidos y del régimen israelí en los recientes actos del terrorismo en el país, indicando que los alborotadores armados fueron entrenados por la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA, y la del régimen israelí, el Mossad.

Tanto la CIA como el servicio de espionaje israelí, el Mossad, han reconocido de manera implícita su implicación en los disturbios sobre el terreno.

En efecto, el ex secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo expresó en la red social X: “Feliz Año Nuevo a cada iraní que está en las calles. Y también a cada agente del Mossad que camina a su lado”.

A pesar de recibir todo apoyo financiero y de armas por parte de enemigos a los alborotadores, este intento de desestabilización de Irán fracasó y el orden se ha restablecido en el país tras varios días de disturbios terroristas apoyados desde el extranjero, según confirman las autoridades.