Playas de Cuba en el eje de importante reunión turística

Precisamente, este año estará dedicada a la modalidad de Sol y Playa, escenario en el propio Varadero, y mercado de honor Canadá. De ahí que este año, la prioridad, o tema de atención sean precisamente las playas cubanas, reiteran los organizadores.

Las playas cubanas siempre están en los primeros planos en cuanto al turismo insular, debido a su conservación, belleza y variedad, y ello se repite este 2026.

Tal afirmación la sustentan los guías de turismo y el propio Ministerio de Turismo (Mintur) de este país, hasta el punto que pese a la diversificación de ofertas, tales propuestas siempre están en la preferencia de los visitantes extranjeros y los locales.

Se trata de arenas doradas, aguas turquesas y una historia que muchos desean disfrutar más de una vez.

Con más de cinco mil 746 kilómetros de costa y un archipiélago que sobrepasa los cuatro mil cayos e islas, Cuba es un paraíso para quienes buscan la conjunción perfecta entre sol, arena y mar.

El país cuenta con aproximadamente 430 playas naturales, según el Instituto de Oceanología de esta nación.

De estas, cerca de 50 poseen el desarrollo e infraestructura necesarios para el turismo internacional. La combinación de aguas cálidas, arena fina, arrecifes coralinos y una posición geográfica privilegiada, la convierten en un destino de sol de primer orden mundial.

Las playas cubanas se caracterizan por su diversidad geográfica. En el norte, desde La Habana hasta Holguín, predominan las extensas playas de arena blanca y fina, con aguas tranquilas y tonalidades que van del turquesa al verde esmeralda, protegidas por la plataforma insular y barreras de coral.

En la costa sur, las playas suelen ser más estrechas, con arena más oscura (dorada o incluso negra en algunas zonas de origen volcánico), y un mar de oleaje más fuerte y azul intenso (la mayoría de las playas presentan una pendiente suave, ideal para el baño familiar.

Y el gusto de los viajeros por las playas de esta isla aparece el año completo, independientemente de que ahora aparezca algo de frio, porque las temperaturas un poco más elevadas (20 grados centígrados, por ejemplo) solo acaparan la atención algunos días de los 365).