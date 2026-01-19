Resalta Cuba presencia en Acuerdo de Alta Mar

Tras largos años de negociaciones, entra en vigor el Acuerdo de Alta Mar, en defensa de más de dos tercios del océano, casi el 50 por ciento de la superficie del planeta: 17 de enero de 2026, día especial en el calendario del derecho ambiental internacional, rememora el Citma en sus perfiles en redes sociales.

Resalta que el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez firmó este histórico Tratado en Nueva York, en septiembre de 2023, año en que Cuba se encontraba ejerciendo la presidencia pro-tempore del G77 + China.

Cuba se encuentra entre los diez primeros países Parte del Acuerdo, mostrando su compromiso político en lograr la protección de la diversidad biologica marina más allá de su jurisdicción y ratificando el reconocimiento de que los océanos son Patrimonio de la Humanidad, resalta el texto.

La entrada en vigor del también conocido como Acuerdo sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), marca un antes y un después en la gobernanza ambiental global.

Por primera vez se logra una regulación común para proteger los ecosistemas más lejanos y menos controlados del planeta, donde el impacto humano crece año tras año explica el mensaje.

A dos años de su aprobación ya cuenta con 145 estados firmantes y forman parte de este Acuerdo, 81 países.