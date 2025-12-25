Venezuela elogia apoyo del Parlamento de Irán ante “piratería” de EEUU

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 31 segundos

El canciller de Venezuela, Yván Gil, elogió el respaldo manifestado por diputados iraníes a la soberanía venezolana frente a las agresiones de EE. UU.

“Apreciamos el respaldo de Irán en la denuncia de estas prácticas que buscan desestabilizar nuestra nación y someter a nuestro pueblo a un asedio injusto”, señaló el miércoles Gil en sus redes sociales, en nombre del pueblo de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro.

De hecho, un grupo de 150 legisladores iraníes criticaron el mismo miércoles a EE. UU. por interceptar petroleros de Venezuela en el Caribe, tachando la medida de “piratería marítima”.

“Interceptar u obstaculizar buques comerciales en alta mar sin autorización de los organismos internacionales competentes constituye piratería marítima, lo que viola el derecho marítimo internacional y el principio de libertad de navegación”, expresaron los diputados en una declaración.

En el mismo sentido, el jefe de la Diplomacia venezolana también denunció que los actos de piratería de Estados Unidos no solo atentan contra la economía de Venezuela, sino que “también desafía los principios fundamentales del derecho internacional”.

En otro mensaje, Gil saludó la condena de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la política de agresión ejercida por Estados Unidos. “La verdad de Venezuela se abre paso en el mundo: la política de amenaza, fuerza y saqueo colonial ha quedado jurídica y moralmente expuesta”, afirmó el canciller.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo público el miércoles un comunicado en el que expertos condenan el bloqueo y la agresión de Estados Unidos contra Venezuela. El texto señala que “no existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”, ya que está prohibido el uso de la fuerza militar contra otro país, de acuerdo con la Carta de la ONU.

Desde agosto, EE. UU. mantiene un amplio despliegue aeronaval en el mar Caribe cerca de las costas venezolanas, por lo que ha descrito operaciones contra el narcotráfico. En este marco, ha destruido unas 30 supuestas lanchas y asesinado a unas 104 personas; sin embargo, informes alertan que ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal.

Estados Unidos también ha anunciado un “bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela”. Bajo esa imposición, la Guardia Costera estadounidense ⁠ha interceptado y confiscado la carga de dos petroleros cerca de ‌Venezuela en las últimas semanas. EE. UU. realizó el domingo una persecución a un tercer petrolero en el mar Caribe.